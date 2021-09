Beautiful anticipazioni: nuovi arrivi inaspettati attendono i nostri protagonisti. Dopo il ritorno di Sheila torna anche lei…

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni.

E’ una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Ma oggi vogliamo parlarvi di alcune anticipazioni che arrivano direttamente dalla patria.

Beautiful anticipazioni dall’America: Caroline potrebbe tornare!

Nelle puntate americane di Beautiful, il possibile ritorno di Caroline Spencer potrebbe minare la felicità di Hope Logan e Liam Spencer e soprattutto quella di Douglas!

Colpo di scena in arrivo nelle nuove puntate di Beautiful. Le trame della soap opera annunciano l’arrivo di un personaggio misterioso, che creerà molti danni nella famiglia di Hope Logan (Annika Noelle) e Liam Spencer (Scott Clifton). Dopo l’arrivo di Sheila Carter a Los Angeles che distruggerà l’armonia tra Steffy e Finn, la produzione ha in mente di far arrivare un nuovo personaggio che rovinerà la tranquillità di Hope e Liam. Si tratta di Caroline Spencer che potrebbe tornare nel regno dei vivi per riprendersi il figlio Douglas dopo essere stata data per morta in seguito ad una grave malattia.

Il rapporto tra Logan e suo marito, infatti, verrà messo a dura prova dal probabile arrivo di Caroline Spencer dopo che alcuni rumors avevano annunciato l’arrivo inaspettato di Deacon Sharpe. Interpretata dall’attrice Linsey Godfrey, la madre di Douglas era morta per le complicazione dovute ad un coagulo di sangue al cervello. Una versione dichiarata da Thomas al suo ritorno a Los Angeles in compagnia del figlio, sebbene non ci siano mai state immagini del corpo e del funerale di Caroline. Per questo motivo, la porta ad un eventuale ritorno è sempre rimasta aperta.