La Milano Fashion Week è iniziata! Quali sono le sfilate da non perdersi?

La Milano Fashion Week è ufficialmente iniziata! La capitale della moda italiana è pronta ad accogliere sfilate, eventi, personaggi dello spettacolo ma sopratutto tanta moda! Quali sono in assoluto le sfilate da non perdersi? Leggiamolo qui!

La Milano Fashion Week è iniziata, esattamente lunedì 21 settembre. Abbiamo già avuto un assaggio in questi due giorni della moda che verrà nella prossima stagione, ma vogliamo conoscere ancora di più! L’ultima Milano Fashion Week cadeva in un periodo dove la pandemia era forte, e il problema sanitario sembrava insormontabile. Quindi gli stilisti hanno ideato una Milano Fashion Week completamente digitale, con le sfilate nel cuore di Milano, ma i posti per gli spettatori vuoti. Questi ultimi potevano assistere alle sfilate comodamente da casa, da un PC o un tablet. Questa Milano Fashion Week, invece, sembra esserci ripresa totalmente, e quasi tutte le sfilate avverranno in presenza. Quali saranno le sfilate da non perdersi assolutamente?

Anche quest’anno le strade di Milano si colmano di fotografi, personaggi famosi, modelle, tutti accomunati da una sola cosa: la passione per la moda!

E anche quest’anno gli abitanti di Milano si arrabbieranno per il caos e il traffico della città durante tutta la settimana.

Ma per scoprire quali saranno le tendenze della prossima stagione, la settimana della moda è necessaria!

Da ieri sono già iniziate le sfilate, che come di consueto iniziano alle ore 10:00 e terminano alle 21:00. Saranno 61 gli show in totale, di cui 42 in totale presenza. Le sfilate si terranno da una parte all’altra della città, e nel viaggio tra una passerella e un’altra le star sfoggiano degli street look da urlo. Molti di questi rimangono impressi nelle nostre menti diventando iconici!

Allora, siete curiosi di sapere tutti gli orari e gli eventi della Milano Fashion Week?

Milano Fashion Week: ecco il calendario completo delle sfilate più attese!

Ieri, 22 settembre, si sono già tenute le sfilate di Fendi, Alberta Ferretti, e di Roberto Cavalli, che ha fatto un ritorno alla Milano Fashion Week con la guida creativa di Fausto Puglisi. Per i prossimi giorni c’è tanta attesa, per i BIG, come Missoni (venerdì 24), Prada (venerdì 24), Giorgio Armani (sabato 25), Dolce e Gabbana (sabato 25) e Salvatore Ferragamo (sabato 25), ma anche per le new entry, come Aniye By, Andreadamo e Traffico. Gli assenti invece saranno Moschino, ha già sfilato a New York, e Valentino che sfilerà invece a Parigi!

Non ci resta che attendere la fine della settimana, per analizzare insieme tutte le novità imperdibili in fatto di moda che ci avrà mostrato la Milano Fashion Week!

LEGGI ANCHE: Rosalinda Cannavò indossa gli orecchini più trendy del momento!

Termina qui la guida di stile di CheDonna sulla Milano Fashion Week e sugli appuntamenti da non perdere.

Non ci resta che attendere la prossima guida di stile, con tutte le novità più trendy in fatto di moda!

Emanuela Cappelli