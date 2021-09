Anticipazioni Una Vita: tentato omicidio ad Acacias, tutti sotto choc

Una Vita anticipazioni: nuovi ricatti e soprattutto un nuovo tentato omicidio ad Acacias. Ecco cosa succederà nella soap spagnola

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

LEGGI ANCHE –-> Una Vita anticipazioni: un altro addio ad Acacias, cambia tutto

Una Vita: Velasco ci riprova…ma non va come si aspetta

Se avete letto le anticipazioni degli scorsi giorni lo saprete benissimo, Felipe si è risvegliato dal coma ma con una grande sorpresa: non ricorda gli ultimi dieci anni della sua vita. Nelle prossime puntate italiane infatti Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) perderà i ricordi legati al suo infausto matrimonio con Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Tutto ciò potrebbe essere vantaggioso per il losco avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro). Ma in realtà Velasco non cederà.

Anzi da tutto ciò che sappiamo, l’avvocato tenterà nuovamente di uccidere il suo rivale in amore. Velasco ricatterà nuovamente la domestica Laura Alonso (Agnes Llobet) affinché si “sporchi le mani di sangue” al posto suo.

Se da un lato il coma e il risveglio senza memoria darà modo a Genoveva di tentare di riavvicinarsi al marito, dopo gli scontri avuti nel corso del processo sulla morte di Marcia (Trisha Fernandez) dall’altro il tentativo di avvicinamento della donna riaccenderà la gelosia di Javier. Motivo per il quale Felipe dovrà essere eliminato.

Visto e considerato che l’Alvarez Hermoso sarà ancora ricoverato in ospedale sotto il costante sguardo di Genoveva, Javier sarà però cosciente del fatto che deve allontanare la dark lady dalla camera del marito, motivo per cui incaricherà un suo scagnozzo di inscenare un furto ad Acacias 38 affinché la Salmeron possa andarsene per qualche ora. E stando al piano dell’avvocato, Laura dovrà assassinare Felipe proprio in quel lasso di tempo…

Ma ancora una volta il destino sarà favorevole per Felipe, e proprio quando Laura starà per soffocarlo con un cuscino, Genoveva ritornerà improvvisamente in ospedale e comprenderà quali fossero le intenzioni della domestica. Tra le due donne verrà dunque a crearsi un pericoloso scontro.