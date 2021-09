Una Vita anticipazioni: struggente confessione, lacrime ad Acacias

Nonostante Anabel sia la causa del “gossip” che si verrà a creare attorno a Camino e Ildefonso con conseguenze disastrose. Se avete letto le nostre anticipazioni sapete che il Marchese De Los Pontones finirà quindi per ripudiare il nipote e lo inviterà a fare la cosa giusta, ovvero annullare alla Sacra Rota il suo matrimonio con la Pasamar. Conducendo di fatto, il nipote alla morte. La guardia civile infatti troverà il corpo del Cortes nel lago e tutto farà presupporre che si sia suicidato. Da lì, nasceranno diversi nuovi sviluppi.

Da un lato Camino si sentirà in colpa per quanto successo al Cortes poiché sarà fermamente convinta del fatto che non avrebbe rinunciato alla sua vita se gli avesse dimostrato più amore, dall’altro Felicia spronerà la figlia a reagire e, come se non bastasse, non sarà d’accordo con lei quando penserà di rifiutare l’eredità del marito che il Marchese De Los Pontones gli offrirà come ricompensa.

Dato il probabile fidanzamento della madre con Marcos (Marcia Alvarez), Camino dirà poi ad Anabel di non fidarsi più di tanto di Felicia e la etichetterà come una donna capace di pensare soltanto a se stessa e al suo tornaconto.

Dunque come già anticipato all’inizio di questo paragrafo, Camino tornerà a fidarsi di Anabel svelandole che il suo rapporto con Felicia si è incrinato quando lei ha avviato una relazione omosessuale con Maite.

La Pasamar porterà quindi alla luce tutte le macchinazioni della madre, compreso l’arresto della Zaldua con una falsa accusa, e riceverà il supporto di Anabel, che non la giudicherà nemmeno un secondo per avere amato una persona del suo stesso sesso.