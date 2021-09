Beautiful anticipazioni: nuova coppia con la benedizione dell’ex!

Anticipazioni dall’America di Beautiful. Arriva la grande e inattesa benedizione per la nuova coppia. Ecco chi sono



La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni.

E’ una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Ma oggi vogliamo parlarvi di alcune anticipazioni che arrivano direttamente dalla patria.

LEGGI ANCHE –-> Anticipazioni Beautiful: torna il triangolo che non avrà mai fine

Beautiful anticipazioni dall’America: Eric benedice la passione tra Quinn e Carter

Nelle nuove puntate in onda attualmente in America, Eric accetterà di buon grado di far riprendere la relazione della moglie Quinn con l’ex amante Carter Walton. Nelle prossime puntate di Beautiful infatti, lo stilista si sentirà impotente e incapace di soddisfare la consorte e ritiene che la donna non dovrebbe rinunciare alla sua vita sessuale solo perché lui non potrà più averne una.

Se avevate letto le nostre anticipazioni settimanali, sapevate già che Eric era verso questa decisione. Tuttavia, nonostante alcuni piccoli problemi di coppia sembrerebbe che i due si amano. Eric, infatti, ha sentito la Fuller sostenere di essere pronta a rinunciare ad un’intimità fisica pur di poter stare col marito e, di fronte a tanto affetto, l’uomo ha ben pensato alla soluzione: lasciarla libera di vivere il fuoco della passione che ha condiviso con Carter. Per il momento i due chiamati in causa si sono rifiutati ma chissà se continueranno a farlo?

Nel frattempo, sono in molti a remare contro la riappacificazione di Quinn ed Eric: in prima fila le sorelle Logan, incapaci di accettare che lo stilista possa essere riuscito a perdonare un tradimento extraconiugale ed abbia riaccolto la moglie. In particolare, di fronte all’eterna nostalgia di Donna per il suo lontano matrimonio con Eric, le sorelle concordano che la Logan di mezzo potrebbe renderlo felice, molto più di quanto abbia mai fatto la designer.