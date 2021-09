Anticipazioni dall’America di Beautiful. La guerra è in atto, arriva un colpo basso per Sheila. Ecco cosa succederà

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni.

E’ una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Ma oggi vogliamo parlarvi di alcune anticipazioni che arrivano direttamente dalla patria.

LEGGI ANCHE –-> Anticipazioni Beautiful: torna il triangolo che non avrà mai fine

Beautiful anticipazioni dall’America: Douglas torna in scena

Nuove anticipazioni dall’America. Nelle nuove puntate di Beautiful come già sapete, si è avverata la guerra dichiarata tra Sheila Carter e Steffy Forrester. L’ex moglie di Eric non ha intenzione di rinunciare a suo figlio Finn e al nipote Hayes, che rappresentano la prova vivente che lei è legata per sempre ai Forrester, nonostante il loro disprezzo e la tirannia che Sheila ritiene di aver subito dalla defunta matriarca Stephanie.

Dal canto suo, Steffy sembra aver avuto la meglio sull’ultimo inganno della donna. L’improvvisato malore di Sheila, che aveva lo scopo di intenerire Finn, è sembrato funzionare fino ad un certo punto, mettendo in mostra il legame che il medico sente nei confronti della madre biologica appena conosciuta, nonostante i racconti di crimini perpetrati soprattutto ai danni della famiglia di Steffy.

Pur di rendere la propria recita credibile agli occhi di Finn, Sheila è arrivata a manomettere gli strumenti elettronici della sua stanza d’ospedale così da passare per vittima malata della furia della “nuora”.

Tuttavia, come era facile prevedere, la pantomima è venuta a galla quando le analisi a cui Sheila è stata sottoposta hanno dimostrato che gode di una salute perfetta. Tutto ciò ha permesso ed ha portato Finn a schierarsi definitivamente con la moglie, mettendo in chiaro a Sheila di non volerla nelle loro vite. Ovviamente Sheila non intende accettare la decisione di Finn.

In passato, siamo stati abituati a vedere i personaggi estrarre dalla tasca ordini restrittivi ottenuti in tempi quasi istantanei, ma stavolta invece le beghe legali per ottenerne uno proseguono a rilento (in modo sicuramente più realistico, ma, soprattutto, funzionale a rendere Sheila capace di accedere facilmente a qualunque proprietà Forrester, in particolare quella di Steffy).