Una Vita anticipazioni: la gioia dopo il dramma, poi il colpo di scena

Anticipazioni Una Vita: Felipe vivo? morto? Come starà? Ecco le reali condizioni di salute del marito di Genoveva.

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita: Felipe è vivo ma…nulla sarà più come prima!

Se ci avete seguito in questi giorni saprete sicuramente che Alvarez Hermoso (Marc Parejo) era a rischio di morte! Ma alla fine per sua fortuna, si è trattato solo di coma. Ma vi siete chiesti come sarebbe stato il suo risveglio una volta uscito dal coma? Ecco.

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita lo scopriremo per benino. Infatti l’avvocato di Acacias si risveglierà ma…quasi per magia dimenticherà gli ultimi 10 anni della tua vita. Un brutto imprevisto con cui la moglie, la dark lady Genoveva dovrà sicuramente fare i conti.

Tutto è iniziato quando il losco Javier Velasco (Alejandro Carro) ordinò alla domestica Laura Alonso (Agnes Llobet) di liberarsi del rivale in amore Felipe per avere campo libero con Genoveva. Per paura che il legale corrotto possa fare del male alla sorella Lorenza (Yarea Guillén), la Alonso si piegherà al ricatto ed avvelenerà un bicchiere d’acqua che poi darà all’Alvarez Hermoso che, dopo aver avuto una crisi respiratoria, cadrà a terra e sbatterà la testa sullo spigolo del suo letto.

A quel punto, Laura si pentirà di ciò che ha fatto e chiamerà i soccorsi, cosa che salverà di fatto Felipe da morte certa. Tuttavia, l’avvocato di Acacias passerà diversi giorni in coma e Genoveva starà continuamente al suo capezzale, nonostante la guerra mossa contro di lui nel processo sulla morte di Marcia Sampaio (Trisha Fernadez).

Quest’ultimo infatti si risveglierà improvvisamente dal coma e darà l’impressione di non conoscere Genoveva, visto che le chiederà come si chiama e per quale motivo gli dia del tu.

In un successivo confronto con il medico che avrà in cura il marito, la Salmeron andrà incontro ad uno spiacevole responso: l’Alvarez Hermoso non ha nessun ricordo degli ultimi dieci anni della sua vita, motivo per cui ignorerà persino il fatto di essere sposato con lei. Un vero e proprio shock per la dark lady, che si accorgerà della veridicità della diagnosi quando, durante una visita, Felipe parlerà con Liberto (Jorge Pobes) e sarà più mai che convinto dell’idea che Leonor (Alba Brunet) abiti ancora ad Acacias!