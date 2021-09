Beautiful anticipazioni: durissimo faccia a faccia, ma con la bambola

Beautiful, anticipazioni direttamente dall’America. Lei, lui e l’altra (la bambola). Ecco cos’è successo ad una nostra amata protagonista. Scopriamolo insieme.

Settembre è arrivato e con esso arriveranno anche le nuove puntate delle serie più seguite e chiacchierate della storia della Televisione. Fra queste, immancabile Beautiful. La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia. Esattamente una delle soap longeve della storia della T è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Ma oggi vogliamo parlarvi di alcune anticipazioni che arrivano direttamente dalla patria: esatto, oggi vi riporteremo alcune anticipazioni direttamente dall’America.

Beautiful, anticipazioni: Hope e l’altra Hope

Dalle nuove anticipazioni che ci giungono dall’America sappiamo che Hope si è trovata davanti ad un’importante faccia a faccia. La ragazza infatti è tornata a fidarsi di Thomas al punto da accettare un suo invito a cena. Ed in questa occasione, farà una conoscenza davvero sbalordita con l’altra sé: la bambola.

La cena non durerà molto, quando infatti il piccolo Douglas inizierà ingenuamente a chiedere che Thomas torni a vivere con loro, Hope capirà che è il momento di chiudere la serata. Madre e figlio dunque, si congederanno da Thomas. Nel contempo, il Forrester che ha faticato tanto a trattenersi e appena Hope avrà lasciato la casa, darà sfogo a tutta la sua follia immaginando una continuazione di quella felice serata con Hope, che culminerà in un bacio appassionato con la sua sosia.

Dunque sembra proprio che gli autori di Beautiful, siano tornati a puntare su Hope, Steffy, Liam e Thomas.

Tutto partirà dal fatto che Liam è rimasto sconvolto quando ha scoperto dell’altra Hope, quella di plastica, che Thomas nasconde gelosamente nel suo appartamento, ma Hope e Steffy hanno creduto alla teoria “dell’ispirazione” e hanno vissuto con serenità l’ingresso nelle trame della gemella inanimata di Hope. Thomas ha giustificato la presenza della bambola in casa sua dicendo di usare il manichino come ispirazione per creare nuovi modelli per la collezione Hope for the future e Hope. Contenta del suo lavoro, Hope gli ha creduto.

La Logan infatti, sembra pronta a dare un’altra occasione a Thomas, non solo accettandolo nuovamente nella sua squadra di stilisti, ma anche concedendogli di tornare a fare il padre: un passo alla volta, la Logan, tenterà di riavvicinare Douglas al padre. E’ in questo frangente che si inserirà la cena a casa di Thomas. La ragazza infatti, acconsentirà a trascorre una serata con Thomas e Douglas, per aiutarli a ricostruire di nuovo un rapporto genitore-figlio. Giunta nell’appartamento di Thomas però, si troverà faccia a faccia con l’altra Hope. Ma chissà se la presenza della sosia causerà disagio? Le anticipazioni ci suggeriscono di no.