Una Vita anticipazioni choc, la star della soap in fin di vita

Anticipazioni Una Vita. Uno dei protagonisti sarà in fin di vita. Il motivo? E sopratutto di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita: il protagonista in fin di vita è Felipe!

Come già vi avevamo anticipato, nelle prossime puntate italiane di Una Vita il losco avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro) verrà tenuto vivo da un unico obiettivo: uccidere Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), ossia il suo ostacolo più grande per cominciare una relazione con Genoveva Salmeron (Clara Garrido) di cui è innamorato. Per riuscire nel suo scopo, il legale non esiterà dunque a minacciare la domestica Laura Alonso (Agnes Llobet) e la costringerà a compiere un gesto, ma non tutto andrà come previsto (da lui).

Velasco ha un’arma segreta. Infatti con l’inganno cercherà di convincere Laura la quale, anni prima, è stato in grado di farla assolvere per l’omicidio del padre. Laura sarà dunque costretta ad uccidere il suo “padrone”. Ma inizialmente cercherà di ribellarsi all’ordine imposta dal perfido Velasco che, tramite i suoi complici, provocherà un malore a Lorenza (Yarea Guillén), la sorella disabile (unico motivo per cui lei si è piegata ai continui ricatti di Genoveva). Alla fine Laura accetterà ed avvelenerà l’Alvarez Hermoso.

Tuttavia, la donna non andrà fino in fondo col suo proposito e presterà immediatamente soccorso a Felipe, che verrà prontamente ricoverato in ospedale.

Inizialmente il medico non riuscirà a spiegarsi l’origine del malessere di Felipe e scarterà l’ipotesi che sia entrato in coma soltanto perché ha sbattuto la testa, come Laura gli racconterà omettendo di aver utilizzato del veleno.

Col trascorrere delle ore, oltre al commissario Mendez (David Garcia Intriago) e a tutti gli abitanti di Acacias, anche Genoveva verrà a conoscenza delle condizioni delicate del marito e si presenterà al suo capezzale.

Anche se l’Alvarez-Hermoso sarà in stato di incoscienza, la dark lady si rivolgerà a lui con disprezzo e sottolineerà che tutto questo non sarebbe successo se avesse dimenticato Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) e si fosse concentrato sulla nascita del loro bambino, perso purtroppo a causa sua.

Piena di rabbia, la Salmeron finirà così per apprendere che Felipe potrebbe morire entro poche ore oppure rimanere addirittura in stato catatonico, il tutto mentre Velasco farà in modo di introdursi in ospedale per ricordare a Laura che deve rispettare il compito che le ha dato: uccidere l’Alvarez Hermoso!