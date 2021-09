Rossetto Scuro in Autunno: ecco il make up “di transizione” dopo l’estate

Il rossetto scuro in autunno è un vero e proprio must have. Ecco a chi sta bene ma soprattutto come integrarlo in un look autunnale tenendo conto dell’abbronzatura!

L’autunno, soprattutto il principio della stagione, è un momento di “passaggio cromatico” per la nostra pelle, che comincia gradualmente a perdere il colore dell’abbronzatura guadagnato durante l’estate: è il periodo in cui il make up dev’essere studiato con la massima attenzione.

Cosa bisogna tenere in considerazione quando si studia il make up per l’autunno con il rossetto scuro? Innanzitutto il colore della carnagione, che comincerà rapidamente a diventare più chiaro ma che manterrà a lungo un colore dorato che nel pieno inverno non avrà.

Per questo motivo è necessario imparare a calibrare il colore del fondotinta sul colore della carnagione praticamente ogni volta che ci si realizza un make up viso completo. Il segreto per realizzare una base trucco impeccabile senza acquistare nuovi prodotti lo spieghiamo qui!

Per quanto riguarda il rossetto, invece, i colori labbra perfetti per la stagione sono tutti i toni del marrone, naturalmente optando per le tonalità più sature e coprenti.

Anche in questo caso la scelta del colore dovrà tenere in grande considerazione il colore della carnagione: i rossetti marrone scuro possono essere caldi o freddi. I primi si caratterizzano per un colore tendente all’arancione o al bronzo e si abbinano a perfezione alle carnagioni dal sottotono caldo o dorato.

Al contrario il rossetto marrone scuro freddo tende al blu/violaceo e sti intona perfettamente con il sottotono freddo e spesso con le pelli olivastre.

Dal momento che la pelle abbronzata è sempre calda e dorata, nel primo periodo dell’autunno è sempre consigliabile utilizzare un marrone caldo, a prescindere dal sottotono!

Rossetto scuro in Autunno: il make up completo

Naturalmente un make up non si può considerare completo senza immaginarlo nel suo complesso. Ecco perché, per realizzare un perfetto make up autunnale è necessario strutturarlo a partire dagli occhi.

La tendenza make up 2021 per eccellenza è stata il finish lucido, soprattutto sulle labbra. Sugli occhi invece abbiamo continuato ad optare per ombretti luminosissimi che, in autunno, contribuiranno a far risaltare l’abbronzatura.

Realizzare un trucco occhi glitter abbinato al rossetto scuro (possibilmente lucido) è il modo migliore per creare il primo look make up dell’autunno, lo stesso che con piccoli aggiustamenti di colore potremo portare per mesi e mesi, fino a che l’inverno non tornerà a farci optare per colori freddi anche nel make up.

Smokey Eyes: l’alleato perfetto

L’autunno è una stagione un po’ malinconica e misteriosa. Per regalare anche al nostro sguardo le stesse caratteristiche, il trucco ideale è lo smokey eyes realizzato nei toni del marrone.

L’importante ovviamente è scegliere marroni caldi che possano abbinarsi bene con ombretti glitter nei toni dell’arancione e del rame da utilizzare per dare luce alla palpebra.

Rossetto scuro per labbra overline: si può!

Per quanto riguarda il trucco labbra, una delle grande novità degli ultimi mesi è il trucco overline, perfetto per far sembrare le labbra più grandi senza chirurgia.

Negli scorsi mesi abbiamo utilizzato la tecnica dell’overline con colori molto chiari, per lo più nude, che contribuivano a dare alle labbra un aspetto più polposo.

Naturalmente è molto più difficile ottenere questo effetto con i rossetti scuri, ma utilizzare la tecnica overline è assolutamente fondamentale perché i rossetti scuri fanno sembrare le labbra più piccole.

Realizzare un trucco labbra over line con il rossetto scuro aiuterà a “riequilibrare” le dimensioni delle labbra e si potranno comunque realizzare sfumature più chiare al centro per dare un senso di pienezza soprattutto al labbro inferiore, ovviamente scegliendo i colori giusti. Questa tecnica si chiama ombré e può essere realizzata sia con uno schema classico sia con uno schema reverse, che mette il colore più scuro al centro.

Per dare maggiore coerenza al make up, soprattutto in vista di una serata un po’ glamour, si può applicare un po’ di ombretto glitter al centro delle labbra, lo stesso che si è utilizzato sugli occhi. Effetto sparkling assicurato!

Per far apparire gli occhi più grandi il consiglio è di non utilizzare l’eyeliner e compensare con molto mascara o ciglia finte, tuttavia c’è chi non rinuncia alla riga nera sugli occhi e lo fa meravigliosamente, come Cherylpandemonium.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cheryl (@cherylpandemonium)

Come si può vedere dal suo tutorial, questo trucco occhi sta benissimo con un rossetto chiaro, ma diventa davvero memorabile soltanto abbinando un rossetto scuro: benvenuto autunno!