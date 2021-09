Francesca Barra sa che sul red carpet di Venezia il look che conquista è l’amore. Copiamola!

Francesca Barra non è l’unica donna in dolce attesa ad essere stata immortalata sul red carpet della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ma senza alcun dubbio è quella che ha colpito di più nell’abbinamento di colori con il marito Claudio Santamaria. Il suo abito morbido, lungo, rosa e gli accessori curati nei minimi particolari sono da imitare. Vediamo come fare.

La giornalista e scrittrice Francesca Barra ha pubblicato orgogliosa alcune foto della sua esperienza a Venezia 78 ringraziando il brand del vestito inossato (foto seguente) “per questo abito che così tanto rispecchia la grazia che ho in questo momento nel cuore” cioè Emilio Pucci e Le Silla per le scarpe che lei stessa ammette di comprare da sempre. A risaltare però è stato l’amore ed ecco che magicamente il rosa ed il rosso diventano immediatamente il binomio perfetto, da copiare il prima possibile.

Anche le donne in attesa possono sfoggiare abiti eleganti e super chic come insegna Francesca Barra

Un po’ diva anni Sessanta e un po’ dea greca, la radiosa Francesca ha sfilato a Venezia per la proiezione del film in concorso “Freaks Out” che vede protagonista il marito. La coppia aspetta il primo desideratissimo figlio ma, al momento, non si sa se il rosa sia un indizio sul sesso del nascituro. Non temete, anche se l’idea di una nuova vita è lontana dai vostri pensieri, l’outfit senza tempo è, come il colore femminile per antonomasia, per tutte.

Il rosa giusto in base alle occasioni

Di Sandro, l’abito midi con fiocco, in perfetto stile bon ton da colazione con i suoceri, costa 142 euro perché scontato di ben il 50% su Farfetch. Realizzato in viscosa, ha maniche lunghe, scollo a V, arricciature e chiusura a zip sulla schiena. Insomma, un classico da avere nel guardaroba.

Se si ama il rosa ma anche un mood più rock, allora sarà l’abito corto (275 euro) di LoveshackFancy a conquistarvi totalmente. In cotone, con ricamo sulla parte frontale, volant e due balze sulla gonna, vede un rosa freddo sfumato ed ha le mezze maniche che lo rendono giovane e adatto per il giorno.

Per la sera, che si tratti di un cocktail con le amiche o di una cena con il fidanzato poco importa, l’abito giusto è di Zimmermann. In vendita su MyTheresa a 595 euro, è creato in un delicatissimo rosa petalo lucido, ha maniche lunghe con polsini, drappeggio e gonna a portafoglio con fiocco laterale. Ottimo con accessori dorati.

I gioielli Crivelli ed il sandalo alto coordinato di Le Silla vanno comprati così come sono. Per quanto ci si possa avvicinare a look delle star grazie a marchi low cost – o anche solo a prezzi più umani – è difficile che gli accessori di lusso vengano “sostituiti” con altri. Meglio puntare su bigiotteria ma per scarpe e borse il consiglio è di restare ferme sulla posizione di “o quelle o niente”.

Silvia Zanchi