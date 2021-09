Le star di Netflix sono oramai i personaggi più ambiti: gli attori delle serie TV del momento sono tra i più richiesti in assoluto e hanno un seguito importantissimo sui social media. Alla Mostra del Cinema di Venezia hanno offuscato tutti!

Siamo nel 2021 e di cambiamenti negli ultimi periodi ne abbiamo visti parecchi.

Prima che arrivasse questa pandemia e cambiasse tutti i nostri ritmi, abitudini e quotidianità, si avvertiva già nell’aria un qualcosa: ciò che fino a quel momento era scontato non lo sarebbe più stato di li a poco.

Gli esempi che si possono fare sono molteplici: le macchine ibride o elettriche prendono il sopravvento nel settore delle automobili, i personaggi più influenti al mondo sono coloro che hanno un grande seguito sui social media, e il cinema perde sempre più quota in favore di altri mezzi di distribuzione.

Quest’ultimo esempio è quello che farà al caso nostro, oggi, in questa guida di stile.

Prima ancora che la pandemia ci chiudesse, in un modo o in un altro, dentro casa, il cinema stava iniziando a perdere colpi. A meno che non si volesse vedere il film fantascientifico del momento e quindi necessario uno schermo ad alta definizione, stavamo già perdendo il culto di andare al cinema più vicino a noi e passare una serata tra emozioni, risate e amici.

Perché stava avvenendo questo? A causa, o grazie, alle piattaforme di streaming.

Grazie a Netfilx, Disney +, Now Tv, Infinity e chi più ne ha più ne metta, la cultura del cinema, come luogo dove poter viaggiare con la mente e immedesimarsi negli attori o in una particolare scena, inizia a scomparire!

Perché dopo una giornata stancante di lavoro o di scuola o tra figli e famiglia, cosa c’è di più bello che rilassarsi sul divano? Con una tisana e un bel film, senza pubblicità varie, ma soprattutto senza dover uscire di casa?

Diciamolo, abbiamo amato tutti l’arrivo delle piattaforme streaming.

In più, come se non bastasse, la pandemia ci ha “costretti” a stare in casa. E quale modo migliore per trascorrere le giornate, lunghe e interminabili, se non quello di terminare quella serie che tanto amavi ma non riuscivi mai a concludere a causa degli impegni quotidiani?

Lo abbiamo vissuto tutti, e da quel momento non abbiamo più abbandonato, o smesso di pagare, la nostra piattaforma digitale preferita.

Ma poi, come voi sapete bene, viviamo in un mondo di continui contrasti e sorprese!

Volete sapere perché questa premessa? Perché alla Mostra del cinema di Venezia, attualmente in corso, le star delle serie TV di Netflix hanno letteralmente brillato e offuscato tutto ciò che era intorno a loro!

Con i loro abiti da sera, gioielli, trucco e parrucco perfetto, hanno sfilato sui red carpet lasciando letteralmente il segno!

E allora, perché non dedicare a loro questa guida di stile? Ecco le star di Netflix che hanno brillato come non mai alla Mostra del Cinema di Venezia.

Le star di Netflix sui red carpet della Mostra del Cinema di Venezia! Ecco i look da sogno delle attrici più richieste del momento!

Si chiamano Antonia Gentry, Alice Pagani e Ester Exposito, ma noi le conosciamo come rispettivamente Georgia, di Ginny e Georgia, Ludovica di Baby e la marchesa Carla di Elite.

Loro tre hanno sfilato sul red carpet. Si sono fatte fotografare ed immortalare in abiti da sera, e hanno fatto ricordare al mondo intero quanto siamo perdutamente innamorate/i di loro!

Ma andiamo nel dettaglio. Vediamo attrice per attrice chi sono e cosa hanno indossato:

Antonia Gentry, classe 1997, è conosciuta dal grande pubblico per aver interpretato il ruolo di attrice protagonista nelle serie Netflix “ Ginny e Georgia” , uscita lo scorso febbraio 2021. Il successo della serie è stato inaspettato ed improvviso, e stiamo tutti aspettando l’uscita della seconda stagione. Nel frattempo Antonia Gentry passeggia per Venezia indossando un tubino con scollatura a barca, senza maniche, in seta, lungo fino ai piedi con un piccolo strascico. Di un bellissimo blu notte, l’abito è di Giorgi Armani. Trucco e parrucco affidati ad Armani Beauty . Una dea è appena sbocciata in quel di Venezia.

, classe 1998, ha interpretato il ruolo di Ludovica nella serie italiana “ . Le vicende adolescenziali di Ludovica e i suoi coetanei hanno tenuto incollati tutti davanti allo schermo del computer per 3 stagioni, e adesso Alice ci fa sognare a Venezia. Per il red carpet, Alice Pagani indossa un long dress nero firmato . Si tratta di un abito effetto slip dress, ossia sottoveste, con corsetto arricchito di perline nere, bratellina e scollatura profonda a V. Schiena completamente scoperta e inserti luccicanti sulla gonna in seta. Tutto accompagnato da una capigliatura sciolta, mossa, quasi naturale. Un trucco smokey per gli occhi e labbra nude, a risaltare l’azzurro intenso degli occhi dell’attrice di Netflix. Come le hanno commentato su Instagram, Alice Pagani in questo outfit è la regina della notte. Ultima, ma non per importanza, c’è lei, la marchesa più capricciosa e attraente di tutto il mondo. Carla di Elite, nella realtà Ester Exposito. Classe 2000, Ester Exposito non è nuova ai red carpet di Venezia. L’anno precedente ha incantato tutti con un abito slip dress bianco, e una coda bassa, apparendo come una visione angelica in contrasto con il rosso del tappeto più ambito del cinema. Quest’anno Ester ha superato ogni aspettativa. Con indosso un abito firmato Versace, verde pastello, con ricami che possono appartenere solo alla mano di Donatella Versace, gonna di piume, e gioielli Bulgari, la ragazzina capricciosa è ufficialmente diventata una donna. Anzi, che dire, una musa!

Emanuela Cappelli