Chiara Ferragni lo fa ancora, e in un modo hot!

Chiara Ferragni è la regina del web, e come tale sa sempre come sfruttare al meglio le piattaforme digitali. Cos’ha fatto questa volta? Ha lanciato un’altro trend! Lo avevamo già notato, ma con lei sarà impossibile non utilizzarlo!

Sono oramai lontani i tempi di quando per cercare le ultime tendenze ci recavamo dal giornalaio più vicino a noi, acquistavamo i magazine di moda e sfogliavamo pagine su pagine, articoli su articoli, per poi fermarci su quella pagina, che con i colori, gli abiti, il trucco e il parrucco ci incantava a tal punto da farci correre a casa e copiare interamente lo stile!

I tempi sono cambiati, come le mode e le maniere in cui noi amanti della moda troviamo le tendenze della stagione. Gli stessi stilisti, prima gli intoccabili della moda, hanno capito che le passerelle e le campagne pubblicitarie sono fine a se stesse senza loro, le influencer, e il mondo del digitale!

Gli stilisti dei brand di lusso hanno capito che anche il capo più bello, più sartoriale di tutti, se indossato dalla persona sbagliata andrà nel dimenticatoio, ma se invece indossato dalla nuova IT girl digitale, ossia l’influencer, non avrà bisogno di essere perfetto ma sarà comunque di tendenza!

Proprio da questo concetto prendono vita le collaborazioni tra i brand di abbigliamento e le influencer. Il rapporto che ne nasce è di mutua necessità: ai brand di abbigliamento serve l’influencer più in voga del momento per sponsorizzare il proprio prodotto, all’influencer invece serve notorietà, capi nuovi e nuovi ingaggi, per poter avere più “contenuti”, come si dice nel gergo social, da postare e far vedere alle proprie follower.

Da questo ingranaggio che lavora inesorabilmente in maniera perfetta possiamo tirare fuori molti nomi, uno dei quali è quello di Chiara Ferragni! Anzi, forse potremmo attribuire proprio a lei la nascita di questo meccanismo!

Ricordiamo di come lei abbia in realtà inventato in qualche modo l’utilizzo di Instagram per sponsorizzare capi, abbinamenti, trucco e parrucco. All’inizio Instagram era solo un social media, poco utilizzato tra l’altro, in cui potevi pubblicare foto: della tua giornata, della passeggiata con il cane ecc.. Chiara Ferragni possedeva già un blog, The Blonde Salad, in cui spiegava e raccontava il suo punto di vista riguardo alla moda. Quando l’imprenditrice digitale più famosa d’Italia ha capito che Instagram poteva essere un nuovo mezzo, più veloce e redditizio rispetto al blog, per promuovere una determinata tendenza o capo d’abbigliamento, ha colto l’occasione al volo!

E siamo arrivati qui, al 2021, in cui Instagram è la vera se non unica passerella di moda, di cui tutti si servono per indossare, promuovere o scoprire nuove tendenze!

E arriviamo proprio alla guida di stile di CheDonna di oggi, che vede come protagonista, per l’appunto, Chiara Ferragni, che lancia un nuovo trend!

Si era già visto in precedenza, ma dopo l’utilizzo di Chiara Ferragni lo vedremo addosso a chiunque. E noi che siamo delle fashion lovers non possiamo farcelo sfuggire!

Di cosa stiamo parlando? Del trend del cardigan top!

Siete curiose di sapere tutto a riguardo? E allora diamo il via alla guida di stile più social e attuale di sempre, con Chiara Ferragni e il trend del cardigan top!

Chiara Ferragni indossa il cardigan top! Scopriamo tutto riguardo il nuovo trend: abbinamento, stile e dove acquistare i capi giusti!

Entriamo subito nel vivo della nostra guida di stile di oggi e vediamo di cosa si tratta questo nuovo trend:

Chiara Ferragni pubblica sul proprio feed di Instagram una foto in cui indossa un cardigan nero, con maniche lunghe, tessuto a costine, corto fino alla vita, senza bottoni ma allacciato attraverso una spilla. Sotto al cardigan nulla, rendendo l’outfit più sexy e hot, ma non esagerato! Il tutto abbinato dal jeans più in voga del momento, ossia il jeans non elasticizzato, a vita alta con gamba dritta e taglio sul ginocchio!

Questo sarà uno degli outfit da dover assolutamente utilizzare in questi giorni che precedono l’autunno.

Ma adesso voi vi starete chiedendo: “Dove posso trovare il cardigan top come quello di Chiara Ferragni, magari non spendendo molto?”. Ci pensiamo noi di CheDonna!

Ho selezionato per voi un modello di cardigan top molto simile a quello indossato da Chiara Ferragni:

si tratta di un cardigan a costine, a maniche lunghe, corto in vita che si allaccia sul seno attraverso due laccetti. È possibile in diversi colori, tra cui il nero e il bianco, e lo potete trovare da Bershka, sia in store che online. Costo? Non ci crederete: troverete il capo trendy della stagione in saldo, da € 17,99 a € 9,99.

Essere di tendenza non è mai stato così semplice!

Termina qui, solo per oggi, la guida di stile più trendy e social di sempre, che ha visto come protagonista Chiara Ferragni e il cardigan top!

Alla prossima guida di stile, con tante novità, attualità e gossip!

