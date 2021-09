Beyoncé arriva ai 40 anni con stile e bellezza inaudita! Copiamo i suoi street look!

Ieri, 4 settembre, è stato un giorno importante per gli amanti della musica e per le fashion lovers come noi! È stato il 40° compleanno della regina della musica pop e r’n’b: facciamo gli auguri a Beyoncé, e dedichiamole una guida di stile!

Era il lontano 1997 quando per la prima volta la voce di colei che sarebbe diventata la regina del pop, Beyoncé, arriva al grande pubblico attraverso la colonna del film Men In Black. Ma ai tempi non era da sola, cantava ancora con il suo gruppo di “nascita”, le Destiny’s Child.

Stava già assaporando il successo, ma non aveva nessuna idea di quello che sarebbe arrivato dopo.

Ieri Beyoncé ha compiuto 40 anni, e può vantare di essere una delle personalità più importanti e influenti degli ultimi anni.

Tra premi, film, e gli impegni da mamma, Beyoncé non ha mai dimenticato il suo vero IO, ha sempre lottato e portato avanti le sue battaglie. Per questo oltre ad essere amata per la sua voce e la sua carriera, i fan di Beyoncé la amano per la sua persona, sempre con uno sguardo rivolto agli altri!

Ma allora che modo abbiamo noi per farle gli auguri di compleanno e omaggiarla se non con una guida di stile in suo onore? Siete pronti? E allora ecco la guida di CheDonna che vi dirà tutto ciò che bisogna conoscere per copiare lo stile hype della regina dell’r’n’b Beyoncé!

Lo stile di Beyoncé è hype! Cosa significa e come ricrearlo?

I look da sogno di Beyoncé sono tanti quante sono le sue canzoni che in un batter d’occhio hanno scalato le classifiche internazionali, e proprio per questo motivo conoscere meglio la protagonista della nostra guida di stile ci aiuterà a comprendere meglio i suoi look.

Partiamo dal principio: chi è Beyoncè?

Beyoncé Giselle Knowles, classe 1981, è una cantante, attrice, produttrice, ballerina, e adesso anche designer americana, che da anni è una delle personalità più influenti del mondo musicale.

La sua carriera musicale inizia quando era ancora una teenager: canta in un gruppo tutto al femminile, le Destiny’s Child , e con loro sperimenta la fama e il successo. Canzoni come Survivors e Say My Name rimangono latenti nella mente di chiunque abbia vissuto e ascoltato in quegli anni queste canzoni. Ma la personalità di Beyoncé , la sua bravura nonché la sua bellezza, surclassavano chiunque le stesso intorno. Nel gruppo lei era la stella, e le altre lo sapevano bene.

, e con loro sperimenta la fama e il successo. Canzoni come e rimangono latenti nella mente di chiunque abbia vissuto e ascoltato in quegli anni queste canzoni. Ma la personalità di , la sua bravura nonché la sua bellezza, surclassavano chiunque le stesso intorno. Nel gruppo lei era la stella, e le altre lo sapevano bene. Con la canzone Crazy In Love , nel 2003, accompagnata dal futuro marito Jay-Z , la cantante Beyoncé spicca il volo e da inizio alla sua carriera da solista. Da allora è stato un successo dopo successo.

, nel 2003, accompagnata dal futuro marito , la cantante spicca il volo e da inizio alla sua carriera da solista. Da allora è stato un successo dopo successo. I successi continuano ad arrivare anche grazie al grande schermo: viene chiamata a recitare nel film Dream Girls , in cui canta la canzone Listen , lasciando tutto il mondo a bocca aperta.

, in cui canta la canzone , lasciando tutto il mondo a bocca aperta. Dalla relazione con Jay-Z avrà 3 figli, di cui 2 gemelli.

avrà 3 figli, di cui 2 gemelli. Ma la cantante Beyoncé ha anche un seguito importante nel mondo della moda. Questo gli stilisti lo hanno capito alla perfezione e quindi le hanno affidato alcuni compiti molto importanti. Ad esempio Adidas ha creato una linea completamente per Beyoncé, che prende il nome di Yvy Park.

Questi sono alcuni dei punti salienti della vita della quarantenne del momento, ma non abbiamo ancora parlato del suo stile!

Nel corso della sua carriera ha cambiato molte volte stile, seguendo le mode del momento ma mai abbandonando il suo vero IO. La abbiamo vista con canottiera da muratore, shorts di jeans e tacchi rossi in Crazy in Love, oppure in abito lungo nero e aderente insieme a Shakira in Beautiful Lies. Insomma, negli anni ci ha regalato molte gioie! Ma adesso?

Adesso più che mai Beyoncé può vantare di avere uno stile proprio e inconfondibile! Il suo è un misto di street style e femminilità. Possiamo definirlo Hype ma contaminato! La abbiamo vista indossare un miniabito rosa taglio cut-out con tacchi nude, ha indossato un set coordinato composto da crop top e pantalone gonna fiorato, oppure ha indossato camice sartoriali con shorts di jeans e tacchi 12 cm.

Insomma, Queen B ha un suo stile, femminile ma sporty, chic e autentico! Vogliamo provare a copiarla? Possiamo provarci, ma lei è unica!

Anche per oggi termina qui la guida di stile più attuale del momento, con protagonista Beyoncé in onore del suo 40° compleanno.

Alla prossima guida di stile, con tante novità e rivelazioni!

