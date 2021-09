Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono pronti per il grande giorno. Le parole di lei non lasciano alcun dubbio ai suoi fedeli sostenitori.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sarebbero aspettati di tutto durante la loro esperienza nella casa del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ma non di certo di trovare l’amore. La loro storia, nonostante sia stata al centro di numerose polemiche in quanto in molti insinuavano che si erano avvicinati soltanto per avere una maggiore visibilità e non perché realmente interessati l’uno all’altra, prosegue a gonfie vele.

Nelle scorse settimane, tra l’altro, i due sono stati protagonisti di numerosi rumors che li vedrebbero intenti ad organizzare il loro matrimonio. In un primo momento Fariba Tehrani, la mamma di lei, aveva smentito il tutto, affermando che non le risultava che sua figlia stesse organizzando un matrimonio, ma alcuni gesti sembrano dire l’esatto contrario. In particolar modo nelle scorse ore i loro fedeli sostenitori si sono convinti che questa possibilità ci sia davvero in quanto le loro parole sembrano andare a braccetto con le indiscrezioni trapelate in rete.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano? Ecco che cosa ha fatto riaccendere le speranze dei fan.

Pierpaolo Pretelli pronto a sposare Giulia Salemi? Il segno del destino è inequivocabile

Pierpaolo Pretelli è stato il primo ad accendere le speranze dei suoi fedeli sostenitori. In quanto non molto tempo fa ha messo un like ad un post su Instagram che parlava del suo presunto matrimonio con la Salemi. Il gesto non era passato inosservato dai suoi fedeli sostenitori ma sia lui che la bella modella di origini persiane hanno preferito glissare il tutto.

Nelle scorse ore, però, la coppia ha preso parte ad un matrimonio e le speranze si sono di nuovo riaccese non solo per le recenti parole di lei, ma anche per un segno del destino che appare piuttosto inequivocabile.

“Le domeniche che mi fanno sognare ✨” ha esordito la Salemi sul suo profilo Instagram, pubblicando un bellissimo scatto che la ritrae al fianco del suo compagno. “Un matrimonio davvero speciale dove sono riuscita a conquistare l’ambito bouquet 💐😂( guardate le storie )” ha confidato Giulia e si sa che tradizione vuole che la giovane donna che riesca a prendere il bouquet della sposa sia destinata a sposarsi. “Congratulazioni ragazzi. Tanto amore e felicità per voi 🤍👰‍♀️ Cat una principessa vera 👑” ha poi concluso, facendo i suoi migliori auguri alla coppia.

Oltre al segno del destino, come anticipato, anche l’ex velino moro di Striscia La Notizia ha ricaricato la dose, commentando il post della sua compagna così: “I sogni esistono per avverarsi“ ha scritto, mandando in tilt i suoi fedeli sostenitori.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno organizzando il loro matrimonio? Almeno per il momento loro hanno preferito tacere sull’ufficialità o meno della notizia, ma le loro parole sono un chiaro segnale che stanno pensando e non poco alle loro nozze.