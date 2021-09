Cinture autunno – inverno 2021: cinque modelli in pelle da avere assolutamente

L’autunno inizia il 22 settembre ma le donne più attente sono già pronte per il duro lavoro dello shopping di cambio stagione. Facendo un vero e proprio slalom tra offerte di dubbia qualità e must-have delle nuove collezioni, bisogna selezionare gli accessori più cool. Scopriamo oggi le cinque cinture firmate da avere “asap” per look impeccabili.

Un accessorio di qualità può far la differenza su un outfit semplice ed economico e le più astute lo sanno bene. Una cintura Hermès, ad esempio, portata su un pantalone classico ed un top di H&M, darà l’impressione che tutti i capi indossati siano più pregiati, esattamente come accade con una spilla logo con brillantini di Chanel su un vecchio abito nero. Piccoli accorgimenti che valgono ancor di più seguendo le novità viste in passerella. Nonostante i prezzi, si tratta di veri e propri investimenti che dureranno nel tempo, né più né meno di come accada solitamente con una borsa. Vediamo quindi le cinque cinture must-have per l’autunno – inverno 2021/2022.

Cinque cinture must-have per cinque look da capogiro

La prima cintura è in pelle di fibre di cuoio, intrecciata ed alta, è perfetta sopra un blazer dallo stile british o sopra una lunga camicia bianca basic. Ha una doppia allacciatura in metallo argentato, fa parte della collezione Weekend by MaxMara e costa 119 euro.

Restando in Italia, è Armani a definire come la cintura in pelle palmellata con fibbia tonda (210 euro) sia un accessorio da comprare e portare il più possibile. Il punto luce dorato della fibbia riporta la firma Emporio Armani, discreta e laterale.

Salvatore Ferragamo ha realizzato svariate cinture, una più bella dell’altra. Nell’immagine in alto c’è l’elegante accessorio in pelle liscia, essenziale e minimal, che si contrappone alle borchie antique gold creando uno stile barocco che è nuovamente contemporaneo. Il prezzo è di 450 euro.

La voglia di spazio è inesauribile e, viste le borse sempre straripanti, svariati brand hanno pensato bene di aggiungere una nuova funzione alla cintura. Jacquemus ha, anche per l’inverno, creato una cintura con applicazione, placca e dettagli color oro, scomparto laterale (il genere è la foto sopra) e design regolabile. Costa 315 euro.

Dior, dopo il grande successo della cintura DiorDouble (890 euro) ancora disponibile sul sito ufficiale della maison, propone la Dior-Id in pelle di vitello liscia con stampa “I Love Paris” in blu navy a cuori rossi. L’altezza è di 15 mm e costa 590 euro. Se il vostro compleanno si avvicina potrebbe essere una buona idea aggiungerla quanto prima alla wishlist.

Regalare una cintura è sempre una buona idea e se la persona è a dieta meglio optare per una small size anziché una medium così che sia incentivata a perdere centimetri fastidiosi.

Silvia Zanchi