L’incredibile star del web, famoso per i suoi video per Youtube, ha perso oltre 100 chili. la trasformazione ha lasciato tutti senza parole.

Youtube spesso si è rivelato essere molto più di un semplice social. Tant’è che durante il corso di questi anni ha lanciato vere e proprie star. Alcune di queste possano vantare una carriera decennale all’interno della piattaforma. Carriera che in molti casi ha permesso loro di poter ricevere numerose porte aperte nel mondo dell’editoria o nel cinema e della televisione. Basti pensare anche soltanto al caso più recente di Awed, che ha partecipato e vinto all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi.

Alcuni youtuber, grazie anche alla loro storia, diventano veri e propri punti di riferimento per il proprio pubblico. E’ il caso di CiccioGamer89, che ha colpito tutti gli utenti della rete per la sua incredibile trasformazione. In quanto ha perso oltre 100 chili dal suo esordio sulla piattaforma digitale.

L’incredibile trasformazione di Cicciogamer 89: ha perso oltre cento chili

Cicciogamer89 ha colpito gli utenti della rete, oltre che per la sua passione per il mondo dei videogiochi, anche per la sua incredibile trasformazione. Al suo esordio sulla piattaforma digitale, infatti, lo youtuber appariva completamente diverso rispetto a com’è ora.

Durante il corso di questi anni, però, lui ha deciso di cambiare completamente stile di vita. Adottando un’alimentazione più sana rispetto a quella che era solito seguire per poi sottoporsi anche a numerosi interventi al fine di poter raggiungere la forma fisica attuale.

Cicciogamer 89 ha perso 100 chili e non di rado, sul suo canale dedicato al mondo dei videogiochi, condivide il suo vissuto con i suoi fedeli sostenitori. Alcuni, infatti, lo seguono fin dagli esordi e sono rimasti profondamenti colpiti nel video man mano il suo progressivo cambiamento per quanto riguarda l’aspetto fisico.

Sacrificio dopo sacrificio, Mirko Alessandrini, questo è il suo nome all’anagrafe, ha lavorato sodo e duramente per raggiungere la versione migliore di se stesso, ma soprattutto per abbracciare uno stile di vita sano e che gli permettesse di poter vivere in piena salute senza andare incontro ai numerosi problemi che i numerosi chili di troppo accompagnati da alimenti poco sani avrebbero potuto causargli nonostante la sua giovane età.

L’incredibile trasformazione di Cicciogamer 89, che come anticipato ha perso ben 100 chili grazie ad uno stile di vita sano ed ad alcune operazioni, è diventata un motivo di sprono per tutti i suoi fedeli sostenitori che si sono ritrovati a vivere un problema simile al suo. Segno che anche il web può diventare un luogo in cui il confronto può far aprire gli occhi a numerose persone.