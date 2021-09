Amadeus ha vuotato il sacco confermando ogni cosa. E’ arrivato a sorpresa l’annuncio che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Amadeus sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro dal punto di vista professionale. Il conduttore, nonostante in un primo momento sembrasse piuttosto contrario a fare la tripletta, condurrà per la terza volta consecutiva il Festival di Sanremo, visto l’incredibile successo ottenuto quest’anno.

Almeno per il momento non si sa se al suo fianco ci sarà ancora una volta Fiorello, che lo ha accompagnato per le due precedenti edizioni, ma una cosa è certa: l’ultimo Festival condotto è entrato nella storia. In quanto è stato il primo che si è svolto senza la presenza del pubblico in sala.

Un evento, si spera, più unico che raro e per questo motivo andava documentato. A tal proposito, infatti, Amadeus ha spiazzato tutti con annuncio a sorpresa rivelando la decisione della Rai in merito all’evento storico che lui e lo showman per eccellenza si sono ritrovati a vivere.

Amadeus non si trattiene: arriva l’annuncio che nessuno si aspettava

Nelle scorse ore sul suo profilo Instagram, trovate il video in fondo a questo articolo, Amadeus ha fatto un annuncio a sorpresa rivelando che martedì sette settembre la Rai ha deciso di trasmettere in prima visione, subito dopo la messa in onda del TG 1, una docu fiction dedicata all’ultima edizione andata in onda del Festival di Sanremo.

L’intento è quello di mostrare al pubblico del piccolo schermo che cosa è successo dietro le quinte dello show, che ha vissuto per la prima volta un evento senza precedenti: l’assenza del pubblico in sala.

Il conduttore ha annunciato il tutto attraverso il suo profilo Instagram, che condivide con Giovanna Civitillo, augurandosi che quanto vissuto da lui, nonostante abbia fatto la storia del Festival di Sanremo, non si ripeta mai più, ma senza dubbio quanto accaduto ha segnato tutti e per questo motivo la Rai ha trovato giusto mostrare al pubblico del piccolo schermo che cos’è successo dietro lo show che hanno deciso di seguire con affatto anche quest’anno.

L’annuncio, totalmente inaspettato, ha incuriosito e non poco gli utenti della rete. In quanto sono curiosi di vedere che cosa hanno provato gli addetti ai lavori nel lavorare ad un evento così importante per il nostro paese con l’assenza del pubblico che era solito trasmettere loro la giusta grinta ed energia per proseguire con il migliore dei modi con il proprio lavoro.

Lo speciale sul Festival di Sanremo sembra essere un evento assolutamente da non perdere per tutti gli appassionati della manifestazione canora.