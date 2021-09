Dall’impasto alla cottura, ci sono fasi nella preparazione della pizza fatta in casa che diamo per scontate e invece non lo sono

Prima o poi nella nostra carriera di chef casalinghi c’è una sfida che dobbiamo affrontare. Stiamo parlando della pizza fatta in casa e senza scorciatoie. Quindi addio agli impasti già fatti o peggio a quelli surgelati: prepariamo tutto con le nostre mani e facciamolo a regola d’arte. Solo che dalle parole ai fatti ce ne passa e continuiamo a commettere gli stessi errori, banali ma fatali.

E allora impariamo anche a riconoscerli e a rimediare. Qui non vogliamo parlare degli ingredienti e nemmeno della ricetta, ma della manualità che serve per una perfetta pizza fatta in casa. Come dobbiamo curare l’impasto e come dobbiamo comportarci quando qualcosa non funziona?

->>LEGGI ANCHE: Pizza con l’ingrediente segreto: ecco l’impasto diverso dal solito e adatto a chi è a dieta

Partiamo dalla base, che in fondo è l’unica cosa che conta. L’impasto della pizza deve essere elastico, d’accordo. Ma non dobbiamo nemmeno esagerare e lavorarla troppo perché altrimenti otterremo l’effetto contrario. Il nostro consiglio è quello di stendere la pasta della pizza sempre con le mani, non con i mattarello, ma con dolcezza per non far attivare in continuazione la maglia glutinica che la rende troppo elastica tipo effetto boomerang.

All’opposto però dobbiamo evitare che il nostro impasto della pizza sia troppo appiccicoso. Se vedete che mentre lo stendete rimane ancora troppo attaccato alle dita, significa che ha troppo liquido e quindi dovete aggiungere un po’ di farina, reimpastandola.

Pizza fatta n casa impasto e forno, impariamo come si fa

Uno dei drammi per chi prepara la pizza fatta in casa è la lievitazione dell’impasto. Uno degli errori più comuni è quello di non considerare la temperatura degli ingredienti: ad esempio l’acqua da aggiungere alla farina, al lievito e all’olio non deve essere né da frigo e nemmeno calda. Semplicemente tiepida, solo così funziona. E quando l’impasto è pronto, copritelo subito con un panno per mantenere la temperatura invariata e farlo crescere bene.

La base è essenziale per una buona pizza fatta in casa. Ma lo è anche la cottura e quindi anche qui dobbiamo usare degli accorgimenti. Visto che nessuno di noi ha in casa un forno a legna, l’ideale sarebbe quello di avere un forno a gas, magari da incasso.

Se non è possibile, almeno facciamo attenzione ai particolari: non mettiamo la carta forno sulla base della teglia e non riempiamola di condimento eccessivo. In entrambi casi, poi non lamentiamoci di quello che esce fuori.