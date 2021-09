Chi è Gloria Battiston, concorrente di Bake Off Italia 2021: età, altezza, carriera, vita privata e un sogno enorme da realizzare.

Gloria Battiston fa parte dei venti concorrenti di Bake Off Italia 2021, il programma più dolce della televisione italiana che punta a scovare il pasticcere amatoriale più bravo. Gloria, con la sua capacità, prova a conquistare il palato di Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara, i tre giudici della trasmissione condotta da Benedetta Parodi.

Pur essendo la più giovane dei venti concorrenti della nuova edizione di Bake Off, Gloria vuole dimostrare agli altri e a se stessa di avere le carte in regola per fare della pasticceria il suo futuro.

Ma chi è Gloria? Andiamo a scoprire tutto.

Chi è Gloria Battison, la condorrente di Bake Off Italia 2021: età, altezza e vita privata

Nome e Cognome: Gloria Battiston

Data di nascita: /

Luogo di Nascita: San Michele al Tagliamento (VE)

Età: 18 anni

Altezza: /

Peso: /

Segno zodiacale: /

Professione: studentessa

Fidanzato: /

Figli: Gloria non ha figli

Tatuaggi: /

Profilo Instagram: @gloriabattiston_

Gloria ha soli 18 anni e una grande passione per i dolci. Della vita privata di Gloria si sa davvero poco. Si sa solo che è nata a San Michele al Tagliamento e non si sa se sia fidanzata. Il suo profilo Instagram, del resto, non aiuta molto.

LEGGI ANCHE—>Vi ricordate le figlie di Benedetta Parodi? Incredibile come sono oggi, più belle della mamma

Sono pochissime le foto pubblicate da Gloria che, con la partecipazione a Bake Off, vuole dimostrare ai genitori di poter trasformare la propria passione in una professione.

LEGGI ANCHE—>Benedetta Parodi pubblica una foto con la mamma, ma i fan non credono ai propri occhi

“La mia passione per la pasticceria è iniziata da piccola, grazie alle trasmissioni che c’erano in tv, e da lì non si è più fermata. Quando faccio i dolci mi sento libera e mi sento in un mio ambiente di comfort. Non replico mai le stesse cose perché voglio mettermi in gioco. Spesso capita che quando studio mi metto a disegnare torte e mi metto a sfogliare il libro di Damiano e quindi non studio più molto. Damiano mi piace molto come pasticciere, mi piace il suo stile, ed è un bell’uomo. Sono giovanissima, ma sono anche competitiva. Da quel tendone uscirò per ultima”.