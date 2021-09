Il look animalier di Giulia De Lellis firmato Dolce & Gabbana ha incantato tutti. Copiamola!

Bellissima in Dolce & Gabbana e luminosa, come tutti gli innamorati, Giulia De Lellis ha conquistato sia la critica della moda che l’ammirazione dei suoi follower grazie all’outfit sfoggiato a Venezia per la sfilata di Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Ecco come imitarla senza spendere un capitale.

L’evento bagnato e fortunato di uno dei brand italiani più importanti di sempre – che tiene alto il prestigio del Made in Italy nel mondo – ha visto molte star internazionali e non tra gli ospiti. Tra questi c’era anche Giulia De Lellis con il fidanzato Carlo Gussalli Beretta. Impeccabili entrambi, ma oggi ci soffermiamo sul look dell’influencer per copiarla ma non troppo.

Poche dritte per essere come Giulia De Lellis in abito maculato e far sognare

Il portamento e la sicurezza in sé stesse sono fondamentali per la riuscita totale di un outfit animalier e, no, non si possono comprare ma si può sempre imparare. Circondatevi, per quanto possibile, di persone positive, camminate con il busto leggermente indietro rispetto al bacino, indossare biancheria sexy e coordinata e scegliete cioè che vi stia meglio addosso.

Il tubino leopardato di Blumarine ha un semplice girocollo, maniche lunghe e chiusura sul retro con zip. Essendo così chiuso ma al contempo aderente ed avendo un romantico bordo alto con pizzo bianco ma anche uno spacco posteriore, il binomio “eleganza e sensualità” è garantito e sarete irresistibili! È disponibile su DoubleF a 650 euro.

Se siete fan delle stampe animalier allora la gonna midi plissettata con stampa leopardata di Ganni è ciò che fa al caso vostro. Costa 185 euro, sarà perfetta con una camicia in seta bianca o con una t-shirt più sporty ed un bel marsupio (firmato) a tracolla.

Un abito lungo, interamente maculato come quello di Giulia De Lellis è importante ed impegnativo, non solo per il prezzo. Della stessa maison c’è anche il mini dress a stampa leopardata a 995 euro, ottimo, considerati il taglio off-the-shoulder e il tessuto (cotone), per il mese di settembre. La gonna a ruota, la balza sull’orlo e l’arricciatura in vita, rendono questa scelta quasi d’obbligo per un look femminile e chic.

Per le neofite che hanno scelto di osare ma a piccoli passi, ci sono il top con borchie di Saint Laurent (387 euro) o l’alternativa – più economica – con fasce incrociate sul davanti di Guess a soli 59,50 euro.

LEGGI ANCHE: Scegli la tua t-shirt con logo preferita per la nuova stagione. Ecco come indossarla (chedonna.it)

Forse non è l’outfit migliore per un primo appuntamento ma per una serata importante sì. E l’importanza, si sa, è sempre e solo data dalla compagnia.

Silvia Zanchi