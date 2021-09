Chi è Giuseppe Lombardo, il concorrente di Bake Off Italia 2021: età, altezza, carriera, vita privata e le passioni segrete.

Giuseppe Lombardo è uno dei concorrenti di Bake Off Italia 2021. Il programma più dolce della televisione italiana torna con un’edizione tutta nuova condotta ancora da Benedetta Parodi. al suo fianco gli immancabili giudici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara.

L’obiettivo di Giuseppe è proprio quello di conquistare il palato dei giudici con le sue creazioni dolciarie, ma chi è davvero Giuseppe? Quanti anni ha? Andiamo a scoprire tutto ciò che c’è da sapere su di lui.

Chi è Giuseppe Lombardo, concorrente di Bake Off Italia 2021

Nome e Cognome: Giuseppe Lombardo

Giuseppe Lombardo Professione: tecnico radiologo

Data di Nascita: /

Età: 69 Anni

69 Nato a: /



Segno zodiacale: /

Altezza: /

Peso: /

Tatuaggi :/

:/ Segui su Instagram: /

Giuseppe Lombardo è nato 70 anni fa. Per quarant’anni ha lavorato come tecnico radiologo in pronto soccorso. Da cinquant’anni vive a Reggio Emilia dove si è trasferito per lavoro anche se le sue origini sono siciliane.

LEGGI ANCHE—>Benedetta Parodi pubblica una foto con la mamma, ma i fan non credono ai propri occhi

A Reggio Emilia, oltre ad aver trovato un lavoro, Giuseppe ha trovato anche la serenità e l’amore. Vive con la sua compagna, Giusì, più giovane di lui di dieci anni. “E’ piccolina e dolce come lo zucchero”, ha detto Giuseppe nel video di presentazione di Bake Off Italia 2021.

LEGGI ANCHE—>Vi ricordate le figlie di Benedetta Parodi? Incredibile come sono oggi, più belle della mamma

Oltre alla passione per la pasticceria, Giuseppe è un uomo dalle mille passioni come quella per la poesia vernacolare. Con la partecipazione a Bake Off Italia 2021 vuole dimostrare che anche un pensionato può portare avanti il proprio sogno ed essere un buon pasticcere.

Si è appassionato alla pasticceria sin da bambino e quella per la cucina è una passione che condivide con la compagna.