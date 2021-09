Una Vita anticipazioni: Felipe muore? Una grave minaccia incombe

Anticipazioni Una Vita. Minacce e problemi in arrivo ad Acacias. Ecco cosa succederà negli episodi di settembre

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

LEGGI ANCHE –-> Una Vita anticipazioni: nuovi amori e sogni macabri

Una Vita: ecco cosa succederà nei prossimi episodi in onda su Canale 5

L’attesa è finita! E settembre è cominciato a pieno regime! Per tutti i curiosi e amanti delle serie tv spagnole ecco cosa succederà nelle prossime puntate italiane di Una Vita.

Sicuramente la cosa che più di tutti balzerà agli occhi degli spettatore sarà che Laura Alonso (Agnes Llobet), la domestica di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) sarà la protagonista assoluta. Dopo aver testimoniato al processo per stabilire se la sua signora ha ucciso Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), la donna cadrà vittima delle minacce del losco avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro) e si troverà costretta a piegarsi ai suoi ordini per salvare Lorenza (Yarea Guillén), la sorella paralitica ricoverata in una clinica.

Insomma una storyline bella complessa, come piace a noi amanti della televisione! Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà.

Da ciò che già sapevamo dalle precedenti anticipazioni, Laura testimonierà il falso al processo per la morte di Marcia e negherà di aver visto Santiago Becerra (Aleix Melè) lasciare alla Salmeron (al termine di un litigio) il coltello con cui la Sampaio è stata uccisa.

A quel punto dunque, visto che Velasco riuscirà a screditare anche la testimonianza di Cesareo (Cesar Veo), il giudice non avrà altra scelta se non quella di assolvere Genoveva, che tornerà libera ad Acacias senza alcun capo di imputazione alle sue spalle. Una vittoria per la dark lady. Ma Laura cosa ci ha guadagnato dalla falsa testimonianza?

Da ciò che emerge dalle anticipazioni, Laura avrà in cambio delle bugie una parte dei soldi necessari per partire in Germania e far operare Lorenza. Ma allo stesso tempo Velasco se la prenderà nuovamente con l’inserviente quando scoprirà che il commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) ha cercato più volte di avvicinarsi a lei per far luce sul legame che la unisce a lui.

In questa storyline bella corposa e intrecciata si interseca un ulteriore espediente: Velasco capirà che Genoveva è ancora innamorata del marito Felipe. Questo perché quando Felipe deciderà di partire in Brasile per cercare di rintracciare Santiago Becerra e trovare così le prove utili ad incastrare Genoveva per la morte di Marcia, Genoveva per fermare il marito lo supplicherà di non partire e lo bacerà.

La scena di supplica verrà vista interamente da Velasco che cercherà di interrompere Genoveva invitandola a mantenere la giusta dignità. Appena saliranno nell’appartamento principale di Acacias 38, si verrà dunque a innescare una discussione tra l’avvocato e la Salmeron, dove l’uomo domanderà alla sua assistita se lo abbia baciato soltanto per “ammansirlo” e anche se è ancora innamorata di Felipe, visto che ha rifiutato categoricamente di procedere con l’annullamento delle sue nozze. Ovviamente, Genoveva negherà tutto quanto ma sarà chiaro a tutti che la dark lady sta mentendo.