Matrimonio a rischio per la coppia di Temptation Island: “Che bisogno avevi di farlo?”

Una delle coppie più amate di Temptation Island vive un inatteso momento di crisi: che il matrimonio possa sfumare in un batter d’occhio?

Una lettera alla moglie pubblicata attraverso il settimanale Di Più, parole scritte per invitare la donna a non rovinare il loro matrimonio.

L’ex di Temptation Island ha trovato un modo decisamente particolare (e poco riservato) per affrontare il difficile momento di crisi del proprio matrimonio.

Il problema sembra derivare da alcuni lati caratteriali decisamente poco malleabili della signora, lati che sconfinano in una gelosia morbosa e nel classico controllo a ripetizione del cellulare (un male comune, vero?). A lungo andare queste dinamiche potrebbero minare l’unione tra i due: meglio allora correre ai ripari ma quante possibilità di successo ci sono? I fan restano con il fiato sospeso.

Temptation Island, coppia a rischio: “che bisogno hai di spiarmi?”

Controlla il cellulare, fruga nelle tasche delle giacche e l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi propri non ce la fa più.

Alex belli ha così deciso di scrivere una lettere pubblica per chiedere alla moglie, Delia Duran, di fare un passo indietro.

“Delia, che bisogno hai di spiarmi? Con te sono un libro aperto. Mi sento continuamente messo sotto esame, come se dovessi sempre giustificarmi, e questo potrebbe scalfire il nostro amore. Non voglio correre questo pericolo. Io sono tuo e di nessun’altra. Non roviniamo tutto, non mettiamo in pericolo il nostro matrimonio per queste sciocchezze, queste tue paure senza senso”

Pare che l’attrice e modella venezuelana si sia addirittura finta il marito per tentare di scoprire un sospetto (e ovviamente inesistente) tradimento.

Alex Belli era andato a far stringere una giacca leggera di lino. La commessa del negozio ha dato all’attore il suo numero di cellulare chiedendogli di chiamarla prima di andare a ritirare il capo. Peccato che Delia abbia trovato il numero in un giubbotto e da lì abbiamo iniziato a indagare.

La commessa è stata prima rintracciata sui social e poi addirittura contattata, tempestata di domanda de Dalia che si è persino finta Alex pur di ottenere informazioni. Compresa la situazione la commessa non ha però reagito bene e la vergogna per l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi è stata tale da spingerlo a non andare mai più a ritirare la giacca.

Una situazione dunque divenuta oramai insostenibile a quanto pare e ora Alex chiede alla moglie di cambiare, di fare uno sforzo per salvare il loro matrimonio: Delia Duran riuscirà però a tenere a freno i propri istinti indagatori? Per i fan della coppia non resta che sperarlo.