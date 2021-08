Isola dei Famosi shock: minacce di morte alla star del programma. ‘Vogliono bruciarmi vivo’

Momenti difficili per l’ex protagonista dell’Isola dei Famosi che, in piena notte, ha ricevuto dei messaggi inquinanti, vere e proprie minacce di morte.

La popolarità è purtroppo questione complessa, carica di pro ma anche di contro. Per centinaia di persone che ti idolatrano e riempiono di complimenti, altrettante si profondo in insulti e persino in minacce.

L’epoca del web e dei social network ha portato il problema a livelli esponenziali, a tal punto che un famoso ex concorrente dell’Isola dei Famosi si è recentemente trovato alle prese addirittura con minacce di morte.

E’ stato lo stesso celebre ex naufrago a raccontare tutto via social.

Sfogo social dell’ex Isola dei Famosi: “una minaccia di morte all’una di notte”

Eh già stiamo parlando proprio di lui, Awed, vincitore dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi.

Il messaggio in questione non è arrivato direttamente a lui, bensì a un suo caro amico che glielo ha prontamente inoltrato. Ma andiamo per ordine e scopriamo come è andata dalle stesse parole del ragazzo.

«Ricevere insulti sui social ci sta, è una cosa che metti in preventivo quando decidi di esporti su un social network. Dopo l’Isola non potete nemmeno immaginare la mole e la quantità di insulti e cattiverie che sono state scritte sul mio conto. Va bene, ok, decidi di esporti in un reality è giustissimo che le persone si facciano una propria idea. Però non fa più parte del gioco quando gli insulti si trasformano in minacce, perché tante volte chi guarda dall’altra parte crede che da quest’altra chi ci mette la faccia, non sia un essere umano a tutti gli effetti. […] Una minaccia nella vita reale non è lecita, tu non puoi uscire di casa e minacciare qualcuno di morte. Non capisco allora perché una minaccia debba essere lecita su un social. Semplicemente perché questo è un qualcosa di astratto? No, non ci sto. (…) Questo per dirvi che ho deciso di andare fino in fondo a questa faccenda e di scoprire chi si nasconde dall’altra parte della tastiera. Amedeo questa notte cercava di rassicurarmi, dicendo che magari ad avere tra le mani il telefono è un bambino che non sa nemmeno cosa sta facendo. Però vivendo giorno per giorno mi rendo conto di quanto viviamo in un mondo sempre più malato fatto di persone malate. (…). Usate i social con maggiore responsabilità perché se un qualcosa è “astratto” non vuol dire che non esiste».

Ma che cosa diceva questo terribile messaggio? Lo riportiamo per voi:

“Finalmente non vediamo più quella merda del tuo amico napoletano. Vedrai che succede ora lo bruceremo vivo non appena riusciremo a beccarci. Non farti vedere più con lui. Quel verme deve morire soffrendo davanti ai nostri occhi. Faremo pendere tutti i soldi Isola in un bel funerale. Sto handicappato di merda deve morire. Schifosi”

Non stupisce che lèggendo simili parole Awed non abbia chiuso occhio tutta la notte, come da lui stesso raccontato.

Speriamo ovviamente che si tratti di vuote parole e che Awed possa procedere per vie legali: chi si permette di arrivare a tanto non può certo passarla liscia.

Staremo a vedere.