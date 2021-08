Il capo vip must-have di oggi è l’abito giallo oro passe-partout di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è molto invidiata per la sua forma fisica, per i suoi successi e per il suo lifestyle all’insegna del lusso. Oggi ci occupiamo però dell’outfit meraviglioso che la vip calabrese ha sfoggiato per i cento anni dell’omonima nonna.

Più sorridente che mai e, naturalmente, bellissima, la showgirl pochi giorni fa ha indossato un abito lungo in seta, con spalline sottili, per la festa dell’amata nonna. “Ely Greg” ha postato le foto più belle della serata sul suo profilo Instagram ed il look, nella gradazione più calda dell’oro, come previsto non è passato inosservato ed anticipa le tendenze autunno – inverno. Il color giallo zafferano infatti rientra nelle collezioni degli stilisti più noti. Vediamo come copiarla.

Il capo vip must-have di oggi è l’abito zafferano di Elisabetta Gregoraci

Distinguersi è sempre una buona cosa e se lo si fa essendo alla moda tanto meglio. Scegliere un colore diverso dai soliti bianco, rosso o nero, è giusto ma bisogna sempre far attenzione a cosa stia bene con la propria carnagione.

È Zara (foto sopra) ad aver realizzato il dress più simile a quello di Elisabetta Gregoraci ma è, senza alcun dubbio, di Moschino l’idea più originale. L’abito patchwork in duchesse e tessuto biker con manica a palloncino e fiocco in vita (1555 euro) di certo non vi farà passare inosservate.

Forma a portafoglio ed un costo di 359 euro per l’idea di L’autre Chose. Mezze maniche e fusciacca in vita, totalmente in raso, è accessibile e versatile. Lo si potrà sfruttare in più occasioni, diurne e non.

In caso si preferisca coprire le braccia, la soluzione ideale è l’abito in raso a maniche lunghe (con polsino) di Marella. La linea è morbida, il taglio in vita e lo scollo a V bilanciano il taglio, la chiusura dei modelli chemisier ha, in questo caso, bottoni nascosti sul davanti. La cintura foderata coordinata completa il tutto e sarete perfette sia con una scarpa dal tacco alto che, meglio ancora, con uno stivale basso nero in pelle. Il prezzo è di 189 euro.

Se si ha una carnagione chiara quello di oggi è un colore da indossare con moderazione ma in tutti gli altri casi sbizzarritevi ispirandovi ad Elisabetta anche per gli accessori cool.

Silvia Zanchi