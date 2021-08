Le unghie per l’autunno dovrebbero contenere almeno un po’ dell’oro che può essere considerato a tutti gli effetti il colore simbolo della stagione! E per renderle davvero chic l’abbinamento perfetto è il grigio!

Cosa c’è di più romantico dell’autunno? Le foglie dorate degli alberi, i frutti maturi, le temperature più fresche perfette per lunghe passeggiate e tanto altro!

Quest’atmosfera delicata e un po’ nostalgica che caratterizza la stagione è un’ispirazione fantastica per una manicure davvero raffinata, di certo appariscente ma non troppo.

Se è vero che non si può pensare all’autunno senza pensare all’oro e al giallo delle foglie, è anche vero che inserire questo colore metallico in una manicure può risultare impegnativo e in certi casi troppo appariscente.

La soluzione? Un abbinamento raffinatissimo, basato su un perfetto equilibrio cromatico tra un colore brillante come l’oro e uno molto più scuro, come il grigio in ogni sua tonalità.

Unghie autunno grigio e oro: le idee migliori per una manicure perfetta

I motivi decorativi che è possibile realizzare sulle unghie sono letteralmente infiniti, ma di certo foglie e altri elementi naturali sono i più adatti in assoluto a carpire l’essenza della stagione autunnale.

Foglie e fiori

Oltre a poterle realizzare a rilievo in oro su una base molto scura, come nell’immagine precedente, le foglie possono essere rappresentate in varie maniere: una variante interessante è la realizzazione di contorni neri su una base grigio e oro, per un look con una base più delicata e discreta ma in grado comunque di mantenere un buon gioco di contrasti.

Se la combinazione di oro, grigio e nero ci ha stregate, non si può non prendere in considerazione l’idea di unghie a base dorata sulle quali dipingere un motivo grigio chiaro.

In questo caso è stato scelto un fiore grigio più che una serie di foglie e si è scelto di utilizzare il nero come contorno, in maniera da rendere più netto il margine di transizione tra i due colori di base.

Motivi geometrici grigio e oro

Se le donne più romantiche amano le decorazioni floreali e le linee sinuose che sono sempre associate a questo tipo di rappresentazione, è anche vero che molte altre preferiscono linee chiare, nette e pulite come quelle che si utilizzano per realizzare decorazioni geometriche che danno alla manicure un carattere estremamente deciso e raffinato.

Come accade per tutte le decorazioni molto complesse, questo tipo di mosaico geometrico sulle unghie dovrebbe essere limitato soltanto ad alcune dita della mano, per evitare un sovraccarico visivo della manicure.

E le altre unghie? Meglio tenerle il più neutre possibile, utilizzando il grigio o un colore nude per realizzare una manicure semplice e compatta.

Glitter mon amour

Quando si parla di oro non si può non pensare alla polvere glitter, in grado di rendere unica anche la base realizzata con il colore più semplice in assoluto.

In questo caso il grigio e il glitter dorato si abbinano meravigliosamente: il glitter può essere applicato alla base o all’estremità finale dell’unghia ma può essere una buona idea applicare il glitter su tutta la superficie, essendo però consapevoli che non si potrà utilizzare questa tecnica su tutta la mano.

Leggi Anche => Oro glitter su unghie rosa: la tendenza nail del 2021

Adatta a essere realizzata anche su unghie di piccole dimensioni, l’applicazione del glitter è particolarmente adatta a unghie a mandorla o a ballerina, che il glitter farà apparire ancora più lunghe.

Unghie autunno “disordinate”

La manicure con decorazioni astratte e apparentemente casuali è estremamente moderna e indossabile a qualsiasi età. Si tratta in questo caso di distribuire in maniera armoniosa piccole gocce di nero e frammenti di foglia d’oro su ogni unghia.

Per rendere unica la manicure il consiglio è di utilizzare diverse quantità d’oro su ogni unghia, mettendo in risalto solo alcune di esse, magari quelle delle dita a cui si indossano gli anelli preferiti.

Griglio perla e gocce oro

Una delle tendenze unghie più apprezzate degli ultimi mesi è stata la manicure “dotted”, cioè a pois. I pois sulle unghie possono essere distribuiti in maniera omogenea su tutta l’unghia oppure possono essere sovrapposti solo si una zona di essa, in maniera da creare un effetto decorativo “a sfumare”.

Gocce di oro e di grigio perla si combinano meravigliosamente per creare effetti di contrasto molto delicato su una base neutra e senza french.