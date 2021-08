Shakira detta ancora tendenza! “Whenever, Wherever” compie 20 anni, ma non passa mai di moda!

La cantante Shakira ha fatto ballare tutti con il suo primo singolo “Whenever, Wherever”, e continua a farlo anche dopo 20 anni! E non solo! L’outfit di Shakira rimane tra i più copiati e di tendenza in assoluto! Allora Get The Look!

Era il 27 agosto del 2001, quando una canzone, anzi, La Canzone iniziò ad essere trasmessa dalle radio, per continuare inesorabilmente!

Lo so, sembra ieri, ma invece sono passati esattamente 20 anni dall’uscita del primo singolo della cantante Shakira, “Whenever, Wherever“, che le ha aperto le porte verso il grande pubblico e le ha conferito il vero successo!

Classe 1977, Shakira Isabel Mebarak Ripoll è una cantante colombiana dal successo internazionale. La passione per la musica la porta ad avere i suoi primi successi già in giovane età: all’età di 13 anni Shakira registra il suo primo singolo sotto la protezione della Sony Music Colombia. Ma il successo tardò ad arrivare. Pubblica alcuni album, grazie ai quali si fa amare nel mondo latino americano, ma l’anno di svolta è il 2001. In questo anno Shakira debutta al grande pubblico con la canzone “Whenever, Wherever”, che le permette di arrivare in tutto il mondo! Arriva la fama internazionale, arriva il successo, ma sempre con i piedi per terra! Seguono i primi premi, come il Billboard Top Latin Albums, ma anche una serie infinita di hit! Per non parlare delle collaborazioni importantissime: da ricordare la hit Chantaje con Maluma, che è stata al numero 1 delle classifiche internazionali per molto tempo. Nel 2011 conosce il giocatore di calcio Gerard Piqué, con cui intraprende una relazione. Da questa relazione nasceranno due bellissimi bambini, Milan e Sasha.

Insomma, una vita piena di successi quella di Shakira, ma i suoi successi non sono finiti qui!

Forse involontariamente, ma Shakira è riuscita con la sua canzone a dettare tendenze, che anche dopo 20 anni continuano ad essere in voga!

Siete curiose di sapere nello specifico come? Ecco la guida di stile che vi spiegherà tutto sullo stile di Shakira e su come ricreare il suo look, a basso costo!

Shakira e il suo look iconico in “Whenever, Wherever“! Copiamo il suo stile spendendo poco con i capi di Bershka!

Nel video della canzone Whenever, Wherever, Shakira indossa un outfit che è rimasto impresso nella mente di tutti. L’outfit si componeva di un top a triangolo in ecopelle ma ricamato, effetto crochet, un pantalone a zampa d’elefante, a vita bassa anch’esso di ecopelle, e una maxi cintura sopra il pantalone. Trucco smokey eyes e labbra nude, capelli mossi e naturali.

Questo look segnò il settore della moda in maniera irreparabile! Dopo l’uscita della canzone tutte cercavano la cintura che più assomigliasse a quella di Shakira, e non solo! Lo stile naturale e selvaggio iniziò ad essere trendy!

Ma se vi dicessi che il look di Shakira in “Whenever, Wherever” continua ad essere alla moda anche dopo 20 anni dalla sua prima uscita mi credereste?

Ebbene sì, il look iconico non è mai passato di moda. Certo, bisogna fare delle piccole modifiche, ma in grandi linee le tendenze sono rimaste le stesse!

Il top crochet è stato l’elemento dell’estate 2021, da indossare come copricostume e per un look serale sopra ad una maxi gonna. I pantaloni a vita bassa sono di nuovo di tendenza, soprattutto a zampa d’elefante. Anche le cinture stanno ritornando in voga, ma con cautela!

Allora, vi piace talmente tanto l’outfit di Shakira che lo volete ricreare? Ecco come con i capi di Bershka!

Ho selezionato per voi un top in pizzo sangallo nero, costo € 17,99, e un pantalone a vita bassa con tagli cut out a zampa d’elefante, costo € 19,99. Lo stile è lo stesso, i capi sono leggermente più moderni, e il costo è quasi nullo!

Ecco come essere stilose come Shakira, spendendo pochissimo!

Termina qui la guida di stile di CheDonna incentrata sul look di Shakira in Whenever, Wherever dopo 20 anni!

