Ti è avanzato del pane? Trasformalo in una gustosa focaccia di pane

By

Scopri come trasformare gli avanzi di pane in un piatto goloso e anti spreco. La ricetta veloce e divertente della focaccia di pane.

Prima o poi capita a tutti di trovarsi con del pane in più che rischia di diventare duro. Se non si ha voglia di congelarlo o se ci si rende conto della sua presenza quando ha ormai iniziato ad indurirsi, esiste una ricetta che può dargli nuova vita.

Una ricetta perfetta per recuperare gli avanzi senza fare sprechi e portare in tavola qualcosa che piacerà a tutta la famiglia. A volte, infatti, ci vuole davvero poco per dar vita a qualcosa di colorato e di allegro. Scopriamo quindi come realizzare una focaccia sfiziosa partendo proprio dagli avanzi del pane.

Focaccia di pane: la ricetta anti spreco che si rivelerà super golosa

Quando il tempo è tiranno ed in casa si hanno pochi ingredienti e per giunta non tutti appena acquistati, puntare sul semplice è sempre la miglior scelta, sopratutto se semplice fa rima con buono.

LEGGI ANCHE -> Conosci il tamago sando? Ti sveliamo la ricetta giapponese del famoso sandwich con le uova

Cosa c’è di meglio, dopotutto, di un’ottima focaccia da realizzare in pochissimo tempo e con gli ingredienti che si hanno sottomano? Scopriamo quindi questa ricetta che, come si sarà capito, potrà essere modulata in base alle proprie esigenze e a gli ingredienti che si hanno effettivamente a casa.

Ingredienti:

Pane tagliato a pezzetti

Mozzarella

Verdure

Olio extre vergine d’oliva qb

Sale qb

Pepe qb

Iniziamo mettendo in ammollo il pane nel latte per qualche secondo. Giusto il tempo per renderlo abbastanza morbido da poterlo lavorare un minimo.

Prendere una teglia da forno e foderarla con carta forno inserendovi il pane ammollato in modo da farlo sembrare un vero e proprio impasto da focaccia.

Inserire i condimenti che si hanno in casa. Il consiglio è quello di aggiungere della mozzarella (ma vanno bene anche ricotta, fiocchi di latte o formaggi di tipo vegetale) e le verdure che si hanno in casa. Via libera quindi alla fantasia e alla scelta di peperoni, radicchio, cipolle e quant’altro.

Condire con un bel po’ di olio d’oliva (è pur sempre una focaccia, no?) e con le spezie che si preferiscono ed infornare in modo da rendere il tutto nuovamente croccante.

LEGGI ANCHE -> Involtini primavera con verdure e pollo: l’antipasto leggero e sfizioso

In genere bastano 10 minuti in forno preriscaldato a 180 gradi. Ma molto dipende dall’altezza del pane e dagli ingredienti scelti. Superati i 5 minuti, quindi, il consiglio è quello di controllare spesso.

Una volta pronta, servire ancora calda. La focaccia di pane sarà così buona da volerla ripetere anche in futuro e da diventare una piacevole tradizione per tutta la famiglia.