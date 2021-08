Questa sera andrà in onda la replica “Canzone Segreta” con Raul Bova come ospite. Ricordiamo il momento speciale che l’attore ha vissuto grazie al gesto inatteso delle sue sorelle.

Raul Bova è un attore italiano che nonostante il grande successo è sempre rimasto fedele alla propria storia così come alle radici e all’amore per la famiglia. Ne è una prova l‘affetto oltre misura che le sue sorelle Tiziana e Daniela provano per lui.

Un affetto che è stato espresso in modo chiaro poco tempo fa e, più precisamente, durante un episodio di “Canzone Segreta” in cui Raul Bova ha avuto modo di commuoversi per un gesto inatteso e commovente delle sorelle.

Il gesto delle sorelle di Raul Bova che commosso tutti

Le sorelle di Raul Bova sono molto legate al fratello. E ciò si evince in particolar modo dalla sorpresa che hanno preparato per lui durante il programma “Canzone segreta”.

LEGGI ANCHE -> Grave lutto per Raoul Bova e l’attore interrompe la tournée

Nel corso della puntata andata in onda qualche tempo fa, infatti, una delle due, Tiziana, è entrata in scena leggendo una lettera dal testo commovente:

“Non è semplice raccontare a parole la nostra vita piena di incanto e bellezza, di momenti felici. Una vita quasi perfetta, piena di affetto vero, di quell’amore mediterraneo che ancora oggi ci accompagna e ci fa sentire così legati ad un luogo che ci ha regalato i ricordi più belli di sempre: Roccella.” ha esordito Tiziana Bova, per poi aggiungere “Noi abbiamo un vissuto indimenticabile. Tu per noi sei nostro fratello, sei radici e legami indissolubili. Sei la certezza di una spalla su cui appoggiarsi.” E conclude: “Sei riuscito ad essere chi volevi, senza mai dimenticare da dove veniamo: dal mare. E oggi posso dirti da tutti noi, mamma e papà compresi, sii fieri di te stesso, noi lo siamo sempre stati.”

Un momento davvero speciale e che ha commosso Raul ed il pubblico, dimostrando con parole sentite, il legame che esiste da sempre nella famiglia di Raul e che, anche adesso che i genitori non ci sono più, rimane comunque presente tra i fratelli.

Chi sono le sorelle di Raul Bova? Conosciamo meglio Tiziana e Daniela

Come tutti sapranno, Raul Bova ha due sorelle che si chiamano Tiziana e Daniela.

La prima è quella che si è presentata a Canzone Segreta leggendo per lui una lettera commovente.

Tiziana e madre di Mattia, un ragazzo di 20 anni che assomiglia molto a Raul e con il quale l’attore ha un bel rapporto.

Quanto a Daniela, anche lei è un’attrice. In passato, però, si era parlato di lei per via di un’accusa di evasione fiscale ricaduta sulla sua persona e su quella della cognata Chiara Giordano. Entrambe titolari della società Sanmarco sono state infatti accusate per non aver pagato le tasse per la cura dei diritti d’immagine di Raul Bova. Un episodio che si è poi concluso con un patteggiamento.

LEGGI ANCHE -> Raoul Bova rinviato a giudizio

Al di là di incidenti di percorso e di vissuti familiari, le sorelle di Raul Bova sono indubbiamente legate al fratello con il quale mantengono ad oggi rapporti molto stretti.