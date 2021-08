Lo hanno chiamato Cosmo: la coppia di star shocca con il nome del primogenito

“Ok abbiamo avuto un bambino e il suo nome è Cosmo”. A dare il grande annuncio è stata una coppia di star, l’ennesima a optare per un figlio dal nome inusuale.

“Ok Ok Abbiamo avuto un bambino

Il suo nome è Cosmo

Lo amiamo moltissimo

Un po’ di privacy sarebbe enormemente apprezzata

Per tutte le domande per favore contattate il nostro pubblicista”

Il post comparso sul profilo Instagram del neopapà meno di 24 ore fa annuncia al mondo l’ennesimo figlio di vip dal nome decisamente sopra le righe.

Dopo Apple, Nathan Falco, Chanel e North West arriva dunque Casmo ma chi sono i famosissimi genitori? Scopriamolo insieme.

“Il suo nome è Cosmo”: lo annunciano i famosissimi mamma e papà

Il fidanzamento ufficiale è arrivato nel 2019 e lo scorso anno i due si sono poi sposati con una cerimonia privata.

L’attrice più pagata di Hollywood è però veramente ossessionata dalla privacy e così ogni dettaglio sulla sua vita privata viene comunicato, per così dire, in differita.

Così abbiamo saputo a gravidanza già avanzata che Scarlett Johansson sarebbe divenuta madre per la seconda volta: la notizia è trapelata solo a luglio, un mese dal parto.

Se per Colin Jost si tratta infatti della prima esperienza da padre, per Scarlett Johansson il figlio è il secondogenito dopo Rose Dorothy, avuta 7 anni fa con il secondo marito, il giornalista francese Romain Dauriac.

Per annunciare la nascita e il nome del bimbo però la coppia ha deciso di giocare d’anticipo, battendo la stampa sul tempo. Un evento più unico che raro dato che per la coppia gli unici momenti pubblici sono sul red carpet. Persino il loro matrimonio è rimasto segreto fin quando l’associazione Meals On Wheels, che si occupa di portare cibo agli indigenti, non lo ha reso noto ringraziando la coppia per la cospicua donazione ricevuta.

Evidentemente mamma e papà volevano risparmiare al neonato l’invadenza della stampa e così hanno pensato di svelare subito ciò che tutti avrebbero smaniato per conoscere: il nome.

Il significato di Cosmo? Ordine, bellezza. Pare sia la versione inglese dell’italiano Cosimo ma, soprattutto, un meraviglioso augurio per un futuro radioso.

Be’, che dire? Benvenuto Cosmo.