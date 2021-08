Brioche francese, soffice come una nuvola e cioccolatosa mai visto prima

La ricetta facile da realizzare, soffice e dolce da perdere la testa: la brioche francese vi conquisterà già dal primissimo morso.

Oggi scopriamo insieme come preparare un dolce perfetto per la colazione così come per la merenda: la brioche francese.

Si tratta di un vero e proprio pan brioche arricchito con gocce di cioccolata, soffice come una nuvola e con all’interno una vera e propria esplosione di cioccolato.

Avete già l’acquolina in bocca? E’ tempo allora di metterci all’opera.

Ricetta brioche francese con gocce di cioccolato

Scopriamo come preparare la brioche francese in pochi semplici passaggi. Certo, non sarà una ricetta veloce, i tempi di lievitazioni sono lunghi e vanno rispettati scrupolosamente se si vuole ottenere un prodotto finale veramente soffice e ben digeribile, ma il risultato sarà semplicemente delizioso.

Mettiamoci subito all’opera.

Ingredienti:

320 g di farina W350 oppure di Manitoba;

75 g di zucchero;

150 g di latte tiepido;

70 g di burro a temperatura ambiente;

1 uovo;

5 g di sale;

8/10 g di lievito di birra fresco;

80 g di gocce di cioccolato fondente.

Preparazione:

Iniziamo dalla preparazione del lievitino. In una terrina uniamo il latte tiepido, il lievito di birra, 15 grammi di zucchero, 150 grammi di farina. Una volta che il tutto sarà ben miscelato, copriamo con una pellicola e lasciamo lievitare per quaranta minuti. Aggiungiamo al lievitino la farina, l’uovo e lo zucchero poi, poco alla volta, anche il burro. Aggiungiamo il sale e continuiamo a impastare fino a ottenere una sfera liscia e omogenea che dovremo far lievitare per due ore e mezza. Dividiamo l’impasto in cinque parti e uniamo a ciascuna le gocce di cioccolato, impastando poi fino a ottenere dei rotoloni che andremo a disporre uno di fianco all’altro in uno stampo da plumcake. Fare lievitare la brioche fino al suo raddoppio. Spennelliamo la brioche con il latte e le gocce di cioccolato e mettiamo a cuocere nel forno preriscaldato a 170 gradi per cinque minuti, poi abbassare la temperatura a 160 gradi e lasciar andare per altri 25 minuti. Fare raffreddare prima di servire

Ricordate che la brioche francese con gocce di cioccolato può esser conservata per due giorni ben chiusa in un sacchetto.