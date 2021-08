Temptation Island: Manuela e Luciano, pioggia di critiche. “Quel video è una montatura”

Manuela e Luciano, la coppia più seguita tra quelle nate a Temptation Island, sono oramai sommersi dalle critiche per un video che però potrebbe essere una montatura.

Una coppia giovane, nata da pochi mesi ma già nell’occhio del ciclone.

Il gossip questa estate segue come un falco Manuela e Luciano, la coppia nata durante l’ultima stagione di Temptation Island. Il loro è parso sin da subito un sentimento travolgente, di quelli impossibili da ignorare, ma recentemente la stessa genuinità del legame è stata messa in forse.

Come è possibile? Scopriamolo insieme.

Manuela e Luciano litigano: “quel vide è un fake”

Punto di partenza dell’attuale tempesta abbattutasi sulla neocoppia made in Temptation Island è stata una lite o, dovremmo forse dire, presunta lite.

I due sono stati ripresi da lontano mentre discutevano, prima di lasciarsi andare l’uno tra le braccia dell’altro, con tanto di bacio finale. Lo stesso Luciano ha poi condiviso queste immagini sulle sue stories, con tanto di sottofondo degli scatti dei paparazzi e commento “Scusate l’assenza, ma anche noi litighiamo“.

Ecco, a molti tutto ciò non è piaciuto affatto e non per questioni di privacy (le liti ve le vivete a casa vostra) quanto per la verosimiglianza dei fatti: si sostiene, per dirla in modo diretto, che i due abbiamo messo in scena una vera e propri soap volta solo e soltanto ad alimentare l’ondata di popolarità.

Più passa il tempo infatti, più ci si allontana dalla messa in onda del programma e, di conseguenza, più i nomi di Luciano e Manuela rischiano di finire nel proverbiale dimenticatoio. Il popolo del web ha ovviamente ben chiaro tutto ciò e così lo ricorda alla coppia senza mezze misure via Twitter:

“Luciano e Manuela di Temptation Island sono la cosa più cringe e fake che abbia mai visto. Non so neanche da dove partire. La finta lite con Paparazzi in sottofondo e la scritta “scusate l’assenza ma anche noi litighiamo”, i tag o il limone con la canzone Baciami. MA CHE ROBA È”

Oppure ancora c’è chi proprio non la manda a dire:

“vabbè ma tutto apposto Luciano e Manuela? ma che cringe è? una coppia che è difficile da seguire ma che cazzo pubblicano mentre stanno discutendo e subito dopo si baciano dopo aver chiarito con in sottofondo “paparazzi” ma regolatevi ao ridicoli”

Dov’è la verità? Difficile dirlo e, probabilmente, solo i diretti interessati hanno una risposta. La condivideranno con noi? Difficile ma noi restiamo sul pezzo. Non si sa mai.