Cristina D’Avena smaschera GF e Isola dei Famosi: “Lo fanno in continuazione”

Cristina D’Avena, l’idolo di generazioni di bambini, ha una verità scomoda da rivelare che riguarda due reality molto amati: Grande Fratello e Isola dei Famosi.

Da anni oramai è nei cuori di tutti gli italiani: bambini oramai divenuti adulti e che, sulle note delle sue canzoni più celebri, hanno costruito i propri ricordi ma anche i piccoli di oggi per i quali è, ovviamente, un vero e proprio mito.

Stiamo parlando di lei, Cristina D’Avena, per tutti la voce delle sigle dei cartoni animati. La cantante ha recentemente svelato però che il suo nome si potrebbe legare anche ad altri titoli, molto più chiacchierati.

Oggi stiamo per scoprirli insieme.

Cristina D’Avena, la verità su GF e Isola dei Famosi

L’occasione per la confessione di Cristina D’Avena è arrivata con un’intervista rilasciata al settimanale Chi, una chiacchierata che ha consentito alla cantate di rivelare i segreti di una carriera lunga e carica di soddisfazioni ma anche di qualche paura.

Tra queste ultime sembra esserci quella del Grande Fratello, il papà di tutti i reality, che, a quanto pare, ha incassato però più di un no da parte di Cristina D’Avena:

“Il buio e il Grande Fratello mi fanno tantissima paura. L’aereo anche. Ma quello spero di ricominciare a prenderlo. Mi perdo un sacco di cose belle. Fra Isola dei Famosi e Grande Fratello mi avranno chiamato cento volte. Ma non riuscirei ad essere me stessa con un occhio puntato sempre addosso.”

Diciamo dunque che l’effetto “lente d’ingrandimento” del reality show proprio non fa per CristinaD’Avena che, per se stessa, immagina un programma del tutto diverso, qualcosa che potrebbe divenire realtà in occasione di un imminente anniversario, quello per i 40 anni di carriera:

“Immagino una festa con tanti amici. In questi anni ne ho fatte di cose. Non ho solo cantato. Ho fatto telefilm, trasmissioni televisive. Poi avendo inciso un album di duetti con 32 artisti italiani sarebbe bello che venissero a trovarmi. Sarebbe anche un modo per raccontare la tv dal 1982. Quando ho iniziato e nasceva Mediaset, fino ad oggi.”

Il sogno diventerà realtà? Difficile dirlo, ma senza dubbio pare che quello dei produttori di Grande Fratello e Isola dei Famosi abbia decisamente meno possibilità di essere coronato. Non vedremo a quanto pare Cristina D’Avena nella casa più spiata d’Italia molto presto (probabilmente mai) e, probabilmente, va bene anche così.