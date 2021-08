“Dopo 4 anni mi ha lasciato con un messaggio su whatsapp”: la coppia vip si dice addio

La coppia di ex gieffini è giunta al capolinea e l’addio sembra esser stato molto doloroso, almeno ad ascoltare la testimonianza di lui

Accettare la fine di una lunga storia è sempre difficile, ancor di più lo è se la conclusione non appare all’altezza di quanto vissuto.

E’ accaduto a un celebre ex concorrente del GF Vip, lasciato dalla sua altrettanto celebre fidanzata nientemeno che via Whatsapp. Come se non bastasse poi il mondo del gossip pare essersi fiondato sui poveri resti di questa storia.

Ora però i diretti interessati non ci stanno più e uno dei due decide di dire la sua.

La coppia vip si dice addio dopo 4 anni

E’ un vero e proprio fiume in piena Luca Onestini che dedica una serie di stories sul suo profilo Instagram al tentativo di togliersi svariati sassolini dalle scarpe, tutti seguiti alla triste conclusione della storia con la modella Ivana Mrázová, amore nato nella casa del Grande Fratello Vip.

Onestini se la prende con chi cerca di speculare sulla rottura, inventando storie per aggiudicarsi qualche clic o qualche follower extra, pungolando però anche coloro che danno adito a simili operazioni di basso livello:

“Onestamente mi sono rotto di leggere ogni giorno cose di me di una falsità più totale. […] Io vengo da un periodo che è veramente molto complicato, di grande sofferenza. Andrà avanti: quindi sto male adesso, sono stato male ieri, starò male nei prossimi mesi perché una storia lunga ovviamente ti rimane dentro e quando si chiude non è facile, quindi io vedete cerco di distrarmi, esco, faccio, per forza, sennò uno sta a casa poi si taglia le vene per il lungo. Di conseguenza io cerco di divertirmi e distrarmi, di stare in mezzo alla gente ma vi ripeto che non è facile. E quindi, a maggior ragione, avere questa mancanza di rispetto di attaccare, inventarsi tutte queste storie, inventarsi tutte queste notizie del “c****o” in questo periodo qua vuol dire che proprio non devi avere un anima. Ogni giorno leggo notizie che mi associano ad altre donne. cioè io sono stato lasciato su WhatsApp dopo quattro anni e come se non bastasse devo anche essere dipinto come un p*****re, devo anche esser dipinto come uno che salta di fiore in fiore, che manca di rispetto, ma stiamo scherzando? Per delle notizie completamente inventate, completamente infondate. Cioè stiamo arrivati al livello che se io sono al tavolo con sei persone, se si siede una ragazza anche dalla parte opposta del tavolo io mi sento a disagio, mi devo alzare e andare via, perché sennò il giorno dopo si inventano le storie che sono stato con questa”

E via poi a una sequenza di smentite: il beauty RT nella foto di ferragosto? RT starebbe per Raffaello Tonon; Onestini sta con una spagnola? La ragazza avrebbe messo un like a una foto e lui ne aveva messo un a una foto di lei giorni prima ma certo ciò non fa una storia.

Si prosegue poi parlando del flirt con la ex di Brosio: con lei Luca Onestini pare non abbia neanche mai parlato, semplicemente sono stati a cena nello stesso locale, come altre decine di persone del resto. La ragazza sarebbe addirittura arrivata al locale con un altro accompagnatore.

Insomma, troppe decisamente le chiacchiere infondate e Luca Onestini non può che invitare i suoi follower a non dare peso a chi di questi tempi tenta di speculare sul suo momento difficile. Riuscirà nella missione? Difficile a dire il vero ma certo tentar non nuoce.