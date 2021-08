Vi ricordate Aurora Tropea, la dama scappata da Uomini e Donne? Incredibile come appare oggi

Aurora Tropea ha abbandonato da qualche tempo Uomini e Donne, una sorta di fuga che ha cambiato ogni cosa. Ecco la dama oggi.

“Amiche, rompo il silenzio delle settimane che mi separano dall’ultima mia partecipazione al programma perché ho riflettuto lungamente su quanto e’ successo e deciso di dare un segnale forte per contrastare un comportamento che non è possibile, ne’ si deve tollerare. “Uomini e donne” è un contenitore in cui c’è chi cerca lo svago, chi la visibilità, chi l’amore; ne ho accettato il format anche per rappresentare le migliaia di donne della mia età che ancora credono nei sentimenti e vogliono mettersi in gioco, anche accettando giudizi contrari al proprio apparire, anzi al proprio essere. Ma in studio come nella vita, le donne come noi devono dare e pretendere rispetto, alzandosi e andando via da situazioni che, lungi dall’essere espressione di un confronto anche aspro tra persone, integrano illecito. Le cronache, purtroppo, quasi quotidianamente ci ricordano come alcuni uomini ritengano di potere fare leva sulla fragilità delle loro compagne o di non dare loro credito, esprimendo un maschilismo che è, fortunatamente, del tutto fuori tempo. Allora il nostro compito è chiaro: non consentire l’avvio di alcun focolaio o il ravvivarsi di comportamenti che rappresentino anche solo “in fasce” questo schema di deprecabile confronto. Mi sono detta, allora, fai qualcosa! Dai voce, nel tuo piccolo, a chi non ce l’ha e unisciti alle tante che su quel fronte tutti i giorni si schierano. Per questo ho sottoposto i fatti alle Autorita’ per farne valutare la rilevanza e non lasciar correre, sdoganando qualcosa di estremamente sbagliato. Ringrazio chi in questi giorni mi è stato vicino: il mio avvocato @cristiano.piacenti che ha avuto la pazienza di ascoltarmi e sostenermi; le mie amiche del passato e del presente e quanti, da @selvaggialucarelli agli altri giornalisti e opinionisti, che mi hanno dato pubblico conforto o si battono sempre e comunque per il rispetto del prossimo. Amici, poi, il mio minimo contributo a questa battaglia è anche per voi, perche’ rispettate e volete che siano rispettate le donne. Vi voglio bene, grazie, di cuore, per tutto l’affetto ❤️”

Con queste parole Aurora Tropea aveva abbandonato Uomini e Donne.

Che cosa è accaduto da allora? Come sta? Ecco la ex dama oggi.

Aurora Tropea, come è diventata dopo la fuga da Uomini e Donne

“Nella mia Vita ho pianto..ho sbagliato,ho urlato di dolore e lasciato il cuore a chi non lo meritava.Ho attraversato sconfitte.Ho avuto paura.Ho tremato.Ma non ho mai rinnegato il dolore.

La sofferenza mi ha plasmato,mi ha mostrato la direzione,mi ha sbattuto in faccia la verità.

Quante volte sono morta per poi rinascere con una nuova e più robusta pelle.

E morirò ancora,e ancora rinascerò,perché questa è la Vita.

E tu cresci Solo se provi a capirla. #vivereconilsorriso #vivielasciavivere#vivicomevuoi #siifelicelibera#amaefaciòchevuoi #colpadellefavole#me #vogliolafavola #amati#siisempretestessa #cuoreetesta#ballacantaridi #nonmollaremai#rididitestessa #abbicuradite#cuorelibero #cuoriciose #cuoreribelle#cuoremio #heart #stiledivita“

Così si descrive oggi Aurora Tropea, una donna che pare esser certa di poter sempre tornare a galla, che della sua vita e delle esperienze attraversate ha saputo fare tesoro.

