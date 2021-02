Aurora Tropea dopo Uomini e Donne annuncia: “Mi sono rivolta alle Autorità”

Aurora Tropea, dopo la spiacevole situazione in cui è stata protagonista a Uomini e Donne, ha scelto di rivolgersi alle autorità.

Aurora Tropea è stata una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne. La dama spesso è stata criticata da Gianni Sperti, fedele opinionista di Maria De Filippi, ed in studio non ha di certo trascorso piacevoli momenti. Visto che in svariate occasioni è stata accusata di essere cerca di visibilità e non del vero amore, ma anche di essere la talpa del programma.

In particolare, durante la sua ultima ospitata in studio, ha avuto una furiosa discussione con il cavaliere che stava frequentando, Giancarlo, che in puntata ha rivelato di essere in possesso di alcuni video intimi di lei e quando Gianni Sperti, e la dama stessa, hanno chiesto di portare in scena ciò che millantava di avere non ci ha pensato due secondi nel far visionare il suo telefono ed ovviamente non c’era nulla di quanto dichiarato.

Quel momento oltre a segnare l’uscita di Aurora dal programma, ha indignato il pubblico del piccolo schermo che ha massacrato Gianni e difeso la dama ed ora lei a distanza di settimane ha rivelato pubblicamente che quanto accaduto non l’è stato affatto bene ed è pronta a rivolgersi alle autorità competenti per risolvere la faccenda.

Uomini e Donne, Aurora Tropea non ci sta: il messaggio in difesa delle donne

Aurora Tropea ha ammesso che dopo settimane in cui ha pensato come comportarsi dopo la sua uscita da Uomini e Donne, ha deciso di sottoporre il suo caso alle autorità competenti. In modo tale da fare giustizia non solo nei suoi confronti, ma anche per tutte quelle donne che quotidianamente vengono umiliate.

“Amici miei, ho scelto di rompere il silenzio dopo settimane dalla mia ultima partecipazione a Uomini e Donne perché ho scelto di riflettere a lungo su quanto è accaduto e di voler dare un segnale forte per contrastare quanto è accaduto perché non è possibile, e non si deve assolutamente tollerare o passarci sopra” ha esordito Aurora, che di recente aveva svelato il suo pensiero sui social.

“Uomini e Donne è un contenitore che permette a chi partecipa di cercare svago, visibilità o l’amore. Io ovviamente ho accettato il format del programma anche per voler portare sul piccolo schermo quelle migliaia di donne che alla mia età, nonostante tutto, credono ancora nei sentimenti e hanno voglia di mettersi in gioco. Accettando anche giudizi contrari che mi sono arrivati durante il mio percorso all’interno del programma” ha rivelato la Tropea rendendo ben chiaro che era a conoscenza sì delle possibili conseguenze a cui sarebbe andata incontro prendendo parte al programma ma che di certo non si sarebbe aspettata un episodio del genere quando è approdata negli studi Elios di Roma.

“In studio, come nella vita, noi donne dobbiamo prendere atto e pretendere rispetto nei nostri confronti ed andare via quando si presentano certe situazione, che sono ben lontane dall’avere un confronto aspro tra persone. Gli episodi di cronaca ci ricordano quasi quotidianamente che ci sono uomini che puntano a fare leva sulle nostre fragilità, esprimendo una forma di machismo che fortunatamente è del tutto fuori tempo“ ha proseguito. “Qui il nostro compito diventa chiaro: non dobbiamo acconsentire comportamenti di questo di tipo di confronto deprecabile. Per questo motivo mi sono detta che era arrivato il momento di fare qualcosa, anche se nel mio piccolo, per dare voce a questo problema e di unirmi alle tante donne che ogni giorno combattono”.

“Per questo motivo mi sono rivolta alle Autorità e ho sottoposto a loro tutti i fatti accaduti al fine di farne valutare la rilevanza e di non lasciar correre. In modo tale da poter riuscire a sdoganare qualcosa di completamente sbagliato” ha poi concluso. “Ci tenevo a ringraziare il mio avvocato che in questi giorni mi è stavo vicino e per aver avuto la pazienza di ascoltarmi. Le mie amiche e Selvaggia Lucarelli e tutti quei giornalisti che mi hanno dato pubblico conforto e si sono battuti per il rispetto del prossimo“ ha aggiunto. “Questo è soltanto il mio minimo contribuito che posso dare alla battaglia” ha terminato, rendendo partecipe i suoi fedeli sostenitori della battaglia che ha scelto di intraprendere.

Aurora Tropea dopo Uomini e Donne ha reso chiara la sua situazione, ricevendo l’appoggio del pubblico del piccolo schermo e della rete che non ha apprezzato il trattamento a lei riservato in puntata.