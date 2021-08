Ignazio Boschetto è uno dei tenori del gruppo “Il Volo”. Scopriamo qualcosa di più sul suo conto, e approfondiamo la sua vita privata ed il lutto che gli ha cambiato la vita.

Ignazio Boschetto è un cantante lirico nonché membro del trio “Il Volo”. Appassionato di musica fin da piccolo, riesce a farsi notare a “Ti lascio una canzone”, programma che lo porta al successo grazie alla formazione del gruppo con Piero Barone e Gianluca Ignoble. Trio con cui ad oggi è divenuto uno dei cantanti italiani più conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo.

Chi è Ignazio Boschetto, il tenore che canta nel gruppo “Il Volo”. Carriera e vita privata

Nome: Ignazio Boschetto

Data di nascita: 4 Ottobre 1994

Luogo di nascita: Bologna

Età: 26 anni

Altezza: 183 cm

Peso: 79 kg

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: Tenore

Titolo di studio: /

Account social: Instagram @ignazioboschetto

Sito web: /

Ignazio Boschetto è nato a Bologna da genitori siciliani. Motivo per cui è cresciuto a Marsala (Trapani) insieme alla sorella maggiore Antonina salvo poi tornare a Bologna per frequentare l’università. Da sempre appassionato di musica, a soli 14 anni ha preso parte al programma condotto da Antonella Clerici “Ti lascio una canzone”.

Qui, grazie alla vista del regista Cenci, pur essendosi presentato come solista è stato successivamente unito a Gianluca Ginoble e Piero Barone per dar vita ad un trio che successivamente è diventato “Il Volo”.

Ignazio Boschetto e la carriera con Il Volo

Pur avendo iniziato come solista, Ignazio Boschetto è entrato ben presto a far parte del trio “Il Volo”, unendosi ai compagni ed amici con cui oggi continua ad esibirsi.

Tenore, è ormai un artista a tutto tondo e ne sono la prova i vari riconoscimenti ottenuti nel tempo.

Oltre alla vittoria al Festival di Sanremo, ottenuta nel 2015 con il brano “Grande amore”, si è infatti piazzato al terzo posto nell’edizione del 2019. All’attivo, sempre con Il Volo, ha anche diversi dischi di platino, non solo in Italia ma un po’ in tutto il mondo.

Grande amore – il testo della canzone che ha vinto Sanremo

Chiudo gli occhi e penso a lei

Il profumo dolce della pelle sua

È una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole.

Sole sono le parole

Ma se vanno scritte tutto può cambiare

Senza più timore te lo voglio urlare questo grande amore

Amore, solo amore è quello che sento

Dimmi perché quando penso, penso solo a te

Dimmi perché quando vedo, vedo solo te

Dimmi perché quando credo, credo solo in te grande amore

Dimmi che mai

Che non mi lascerai mai.

Dimmi chi sei

Respiro dei giorni miei d’amore.

Dimmi che sai

Che solo me sceglierai

Ora lo sai

Tu sei il mio unico grande amore

Passeranno primavere,

Giorni freddi e stupidi da ricordare,

Maledette notti perse a non dormire altre a far l’amore

Amore, sei il mio amore

Per sempre, per me.

Dimmi perché quando penso, penso solo a te

Dimmi perché quando amo, amo solo te

Dimmi perché quando vivo, vivo solo in te grande amore

Dimmi che mai

Che non mi lascerai mai.

Dimmi chi sei

Respiro dei giorni miei d’amore.

Dimmi che sai

Che non mi sbaglierei mai

Dimmi che sei

Che sei il mio unico grande amore

Questo brano, oltre a vincere il Festival di Sanremo nel 2015 è tra i più famosi e apprezzati de Il Volo. E tutto grazie alla musicalità e al testo profondo.

La vita privata di Ignazio

A differenza di altri artisti, Ignazio Boschetto è molto riservato riguardo il privato. Di lui si sa che in passato ha avuto una storia importane con Alessandra di Marzio. Da allora si conta qualche flirt non confermato tra cui è trapelato quello con la showgirl Roberta Morise che, però, nessuno dei due ha mai commentato. Al momento, quindi, si pensa che l’artista sia single.

Amore a parte, di lui si sa che è un fan della Juventus e che in passato ha perso ben 35 kg. Motivo per cui è sempre molto attento a ciò che mangia.

Il grande dolore che gli ha sconvolto la vita

Purtroppo, proprio di recente, (il 28 Febbraio 2021) Ignazio ha subito un grande lutto perdendo il padre Vito. Il rapporto tra i due era sempre stato molto profondo. Tanto da spingere il padre a cambiare vita e lavoro per seguirlo a Bologna al fine di proseguire con la carriera di cantante.

Si è quindi trattato di una perdita molto importante che lo ha ferito nel profondo. Oltre ad un padre ha infatti perso un grande amico e, inutile dirlo, il suo più grande fan.

L’amore si muove – il testo

Tra i brani più amati de Il Volo c’è “L’amore si muove”. Una canzone d’amore accompagnata da un video suggestivo e che ha ottenuto ottimi riscontri.

Non c’è dolore, se ci sei tu

È come un sogno, anche di più

E c’è qualcosa negli occhi tuoi che non mi lascia mai

Non ho paura se resti qui

Perché l’amore mi chiude gli occhi

Vorrei baciarti, adesso sì, vorrei che fosse così

L’amore si muove

Ti porta lontano se vuoi

Ti prende per mano senza dirti dove andrai

L’amore si muove

E non fa rumore, lo sai

È un vento gentile che non ti abbandona mai

Come un regalo, così inatteso

Una sorpresa, tu lì per caso

C’era qualcosa negli occhi tuoi che non scorderò mai

L’amore si muove

Ti porta lontano se vuoi

Ti prende per mano senza dirti dove andrai

L’amore si muove

E non fa rumore, lo sai

È un vento gentile che non ti abbandona mai

E penso a quello che sarei

A quello che saremo noi

All’amore che ci porta via

L’amore si muove

Ti porta lontano se vuoi

Ti prende per mano senza dirti dove andrai

L’amore si muove

E non fa rumore, lo sai

È un vento gentile che non ti abbandona mai

L’amore si muove

Una canzone melodica che mette in risalto la musicalità e le capacità canore di Ignazio e degli altri membri del Trio.

Ignazio Boschetto oggi

Oggi, Ignazio Boschetto continua la sua fiorente carriera con Il Volo. Nel tempo libero, ama dedicarsi a se stesso e seguire il proprio account Instagram dove interagisce con tantissimi follower interessati sia alla sua carriera che alla sua vita privata.