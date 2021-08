Beautiful Anticipazioni: confessione choc di Brooke, la reazione di Ridge

Anticipazioni Beautiful delle trame 23-29 agosto: Brooke dirà a Ridge un’importante cosa sul loro rapporto

Beautiful, una delle soap più longeve della storia della TV. Approdata in Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Sullo sfondo dell’ambiente dell’alta moda di Los Angeles si svolgono le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda, dove amore ed intrighi trovano terreno fertile. Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

LEGGI ANCHE –-> Anticipazioni Beautiful, il ritorno di Sheila: il perfido segreto

Beautiful, trame 23-29 agosto: Brooke dirà a Ridge che è l’unico uomo che ama veramente

Secondo le nuove trame e le nuove anticipazioni della soap americana, in Beautiful vedremo tanti cambiamenti dino al 29 agosto ma una più di tutti ha destato la nostra attenzione, ossia la Logan ha ammesso e dichiarato a Ridge di essere lui l’uomo che ama davvero. Oltre a questa importante confessione, che vi racconteremo nel prossimo paragrafo, nelle prossime puntate italiane vedremo come il dottor Finn sarà dubbioso su come comportarsi moralmente nei riguardi di Steffy.

Tornando all’argomento in generale, vi possiamo già anticipare che la fiction daily di Canale 5 ideata da William J. Bell e Lee Philips Bell, da lunedì 23 a domenica 29 agosto racconterà che Finn sarà alle prese con dilemma morale riguardo a Steffy.

Brooke, invece, dirà a Ridge che è l’unico uomo per cui prova amore vero, mentre Zoe e Carter saranno sempre più intimi. Katie, infine, rimprovererà Bill per il suo comportamento scorretto. Brooke sarà ancora scioccata dalla situazione e Ridge, nel tentativo di farsi perdonare da Logan, organizzerà una grande richiesta di perdono per la stessa.

Shauna, al contempo, racconterà a Flo di essere convolata a nozze con Ridge, mentre il dr. Finn Finn sarà alle prese con dubbio morale ed etico nei confronti di Steffy. L’ira iniziale tra Ridge e Brooke si trasformerà ben presto in risate spensierate quando i due ripenseranno a tutte le esperienze passate assieme negli ultimi anni. Shauna e Quinn, successivamente, si preoccuperanno che Eric possa aver scoperto il loro piano, nel frattempo Kelly riceverà una visita da parte di Liam, il quale si offrirà di ritirare in prima persona la prescrizione degli antidolorifici di Steffy.

Nel contempo Eric rivelerà a Quinn che Brooke e Ridge stanno per formare nuovamente una coppia, cosi Fuller coverà un altro piano che coinvolgerà Bill. Logan, poco più tardi, assicurerà a Ridge che lui è l’unico uomo per cui prova vero amore. A quel punto, il padre di Thomas si dirigerà subito da Quinn per farle firmare i documenti necessari ad annullare le nozze ma, nel mentre, sentirà Eric confessare il proprio amore a Brooke. Tra Carter e Zoe, intanto, l’attrazione crescerà sempre più, specialmente dal momento in cui lei lo vedrà a petto nudo di fronte all’ufficio dell’a.d.