Gianluca Ginoble è uno dei cantanti lirici del gruppo “Il Volo”. Conosciamolo meglio e scopriamo qualcosa di più sulla sua carriera e sulla vita privata.

Gianluca Ginoble è noto a tutti per essere uno dei membri de Il Volo. Baritono italiano, canta infatti da anni con Ignazio Boschetto e Piero Barone. Talentuoso fin dalla tenerissima età, ha iniziato a cantare a tre anni, continuando questo percorso che lo ha poi portato al successo.

Nel 2009, grazie alla partecipazione al talent show “Ti lascio una canzone” ha vinto il programma, conoscendo i suoi futuri amici e colleghi e dando così inizio alla carriera con Il Volo.

Chi è Gianluca Ginoble, il baritono che canta nel gruppo “Il Volo”. Dalla carriera ad Instagram

Nome: Gianluca Ginoble Di Vittorio

Data di nascita: 11 Febbraio 1995

Luogo di nascita: Montepagano – Roseto degli Abruzzi (Te)

Età: 26 anni

Altezza: 170 cm

Peso: 67 kg

Segno zodiacale: Acquario

Professione: Baritono

Titolo di studio: /

Account social: Instagram @gianginoble11

Sito web: /

Gianluca Ginoble ha sempre avuto le idee chiare sul sul futuro. Cresciuto con i genitori e con il fratello Ernesto, ha infatti iniziato a cantare fin da piccolissimo ed esibendosi fin da bambino.

LEGGI ANCHE -> Piero Barone, chi è: età, altezza ed un ex fidanzata importante

A dargli la notorietà è stato però il programma per bambini “Ti lascio una canzone” condotto da Antonella Clerici e dopo il quale ha avuto modo di entrare (grazie anche ad un’idea del regista Roberto Cenci) nel gruppo de Il Volo che lo ha portato al successo internazionale.

Gianluca Ginoble e la sua carriera

Dopo il successo a “Ti lascio una canzone”, Gianluca entra a far parte del trio “Il Volo” insieme a Pietro e Ignazio. Unico baritono, prende quindi il via con la sua carriera di artista, arrivando a vincere il Festival di Sanremo nel 2015 con la canzone “Grande Amore”. Una tappa che lo porterà, sempre con Il Volo, a piazzarsi terzo all’Eurovision.

Il Volo – Musica che resta

Tra i grandi successi de Il Volo c’è il brano presentato al Festival di Sanremo 2019 e che nonostante un terzo posto si è poi rivelato uno dei più ascoltati e apprezzati dai fan e non solo.

Leggo in fondo ai tuoi pensieri

Cerco in un sospiro i tuoi desideri

Mostrami la parte del tuo cuore che

Nascondi nel profondo

Ascolto tutti i tuoi silenzi

Come è bello perdermi dentro ai tuoi occhi

Sono io il tuo sogno? Quando resti sveglia

E senza niente intorno

Tu che sei la forza e il coraggio

La meta in un viaggio

Il senso dei giorni miei

Io ci sarò da ora e per sempre

Amore abbracciami

Voglio proteggerti

Siamo il sole in un giorno di pioggia

Stanotte stringimi

Baciami l’anima

Siamo musica vera che resta

Tra miliardi di persone

Ti ho riconosciuta nella confusione

Sciogli quel sorriso dal tuo viso e

Andiamo via lontano

Tu che sei davvero importante

In ogni mio istante

Sei la melodia

E non passerai, mai

Amore abbracciami

Voglio proteggerti

Siamo il sole in un giorno di pioggia

Stanotte stringimi

Baciami l’anima

Siamo musica vera che resta

Non siamo un soffio di vento

Non siamo un momento

Lo sai che il tuo posto è per sempre qui

Amore abbracciami

Voglio proteggerti

Siamo il sole in un giorno di pioggia

Stanotte stringimi

Baciami l’anima

Siamo musica vera che resta

Siamo musica vera che resta



Un brano che oltre a mettere in evidenza il talento e la crescita dei tre giovani e talentuosi artisti, rivela un testo curato e profondo. Un brano emozionale che si fa ascoltare e riascoltare senza mai stancare.

La vita privata di Gianluca Ginoble

Si potrebbe dire che Gianluca sia il latin lover tra i tre de Il Volo. Ha infatti avuto ben più di una relazione con personaggi del mondo dello spettacolo. Tra loro ricordiamo Pasqualina Sanna de La pupa e il Secchione, Ema Kovac e Merdesz Henger.

Sebbene non si sappia sempre molto delle sue storie se non quando diventano motivo di gossip, sembra che ad oggi stia con una ragazza di nome Francesca e che lui stesso ha detto somigliare a Silvia Toffanin. Si tratta di una relazione che a differenza delle altre, Gianluca sta cercando di vivere in modo più riservato, probabilmente per aver maggior cura della compagna e della relazione che stanno costruendo insieme giorno dopo giorno.

Il privato, però, non è fatto solo di amore e nel tempo libero, Gianluca tifa per la Roma e ama trascorrere il tempo con gli amici o guardando la tv. Nel suo cuore c’è inoltre la sua amata cagnolina di nome Luna.

A chi mi dice – testo di un brano di successo

Un’altra canzone di grande successo, scritta tra gli altri da Tiziano Ferro e che ha portato Il Volo a farsi apprezzare sempre di più è “A chi mi dice”. Un brano d’amore sentito e sincero e il cui video ha ottenuto un buon consenso da parte dei fan.

Sorriderai

E ti rivedo come sei

Incrocerai

Lo sguardo mio per poi dirmi addio

E mentirei

Se ti dicessi “ora vai”

Oramai, oramai

A chi mi dice

Che tornerai

Non credo oramai

A chi ti dice

Che sto male pensandoti

Tu sorridi voltandoti verso lui

Indosserai

Sorrisi, allegria ma senza magia

Non piangerai

Perché tu non riesci a perdere mai

Ma lo sai (ma lo sai)

Ho perso tutto e tu non perdi mai

Oramai, oramai, oh

A chi mi dice

Che tornerai

Non credo oramai

Oh, chi ti dice

Che sto male pensandoti

Tu sorridi voltandoti verso lui

Sorriderai

Nulla ha più senso oramai

E girerò le città

Ma non ti scorderò

Che tornerai

Non credo oramai

Oh, chi ti dice

Che sto male pensandoti

Tu sorridi voltandoti verso lui

Verso lui

Una canzone d’amore che lascia il segno e che Il Volo ha saputo interpretare al meglio, donandole un che di struggente che i fan hanno dimostrato di apprezzare ampiamente.

Il passato “segreto” di Gianluca Ginoble

Recentemente, grazie al programma Teche Teche Tè, è stato possibile vedere dei video con alcune esibizioni più datate de il Volo. È così emerso che Gianluca, tra i tre, è quello che ha subito maggiori cambiamenti. Da ragazzino era infatti più in carne e con tantissimi riccioli. Quasi irriconoscibile se paragonato alla persona con i tratti ben definiti e curati al massimo.

Gianluca Ginoble oggi

Oggi, Gianlcua Ginoble continua a cantare nel trio Il Volo, portando avanti la sua fiorente carriera e vivendo a pieno la sua vita. Inoltre gestisce un account Instagram di grande successo e con tantissimi follower interessati sia alla sua carriera che al privato.