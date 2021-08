Love is in the air anticipazioni: le bugie di Serkan, la reazione di Eda

Tutte le anticipazioni dei nuovi episodi di Love is in the Air, qualcuno si metterà in mezzo nella relazione tra Eda e Serkan

da Yildiz è una ragazza povera, proveniente da una famiglia umile con molti sogni nel cassetto. Desidera diventare un architetto paesaggista purtroppo però la sua famiglia non può permettersi di sostenerla economicamente per raggiungere i propri obiettivi. Dopo aver perso i suoi genitori quando era giovane, questa brillante studentessa prosegue i suoi studi grazie a borse di studio.

Tuttavia, un uomo attraverserà il suo cammino e rovinerà i suoi piani. Si tratta di Serkan Bolat, un uomo facoltoso. Lui dopo averle fatto perdere la borsa di studio potrebbe farla riabilitare ma non lo fa. O perlomeno lo fa solo il cambio di qualcosa: vuole che Eda si finga la sua fidanzata per un paio di mesi. Eda, detestandolo, rifiuta. Ma solo all’inizio. In un secondo momento, infatti, cambia idea e decide di accettare l’accordo. I due cominciano a fingersi una coppia.

La serie TV turca ha conquistato anche il web e trasformato in celebrità i due protagonisti Kerem Bürsin e Hande Erçel. In particolare Bürsin è considerato il “rivale” di Can Yaman, poiché i due attori si contendono il cuore delle spettatrici. Sullo sfondo della moderna Istanbul, “Love is in the air“, racconta la storia di amore e odio dei due personaggi che, di fatto, confermano la regola secondo cui gli opposti si attraggono.

Anticipazioni Love is in the air: ecco cosa succederà nei nuovi episodi

Love is in the air è confermato anche nella settimana che va dal 16 al 20 agosto 2021, con la messa in onda di nuove puntate in prima visione. Le anticipazioni rivelano che ci saranno diverse novità e colpi di scena. Occhi puntati su Serkan che continuerà a mentire ad Eda, tenendola all’oscuro della verità relativa alla morte dei suoi genitori.

Eda, dopo l’addio di Serkan che l’ha lasciata senza darle delle spiegazioni plausibili, deciderà di gettarsi a capofitto sul lavoro per non pensare ad altro.

Al tempo stesso, però, la donna proverà ad organizzare un nuovo piano per spingere Efe a confessare. Andranno a cena insieme e, in questo modo, Yildiz cercherà di carpire le informazioni necessarie per far emergere i segreti di Akman. Eda riuscirà nel suo intento? Tutto ciò sarà possibile scoprirlo nelle puntate successive della soap turca.

I colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame di Love is in the air dal 16 al 20 agosto evidenziano che ormai la frattura tra Eda e Serkan sembra alquanto insanabile, e che difficilmente potranno recuperare la loro intesa. Nel contempo, Aydan deciderà di indagare per scoprire le vere cause della separazione. La sua speranza è che i due si amino ancora e che col suo aiuto possano riprendere in considerazione l’idea di tornare di nuovo insieme, concedendosi una seconda possibilità.

Intanto Serkan, Alptekin e Ferit saranno un po’ preoccupati in seguito ad una fuga di notizie legata al caso della morte dei genitori di Eda. Avranno il timore che la verità possa venire a galla. Il più ansioso di tutti sarà Serkan, dato il rapporto che ha con la ragazza.

Bolat rincorrerà Eda per tutto il giorno, con la speranza che possano avere un confronto diretto. L’architetto, però, dovrà fare i conti non solo con la resistenza di Yildiz, ma anche con le trappole che verranno ordite contro di lui dalle amiche di lei.