Alessia Marcuzzi detta lezioni di stile, anche in spiaggia!

Qual è l’outfit giusto per andare al mare? Non riesci proprio a creare il look giusto? E allora copia l’outfit da spiaggia di Alessia Marcuzzi. Tra semplicità e stile! Ecco il look che non potrà mancarti in valigia!

Avete sempre pensato che per andare al mare ciò di cui necessitate è un costume da bagno, un telo mare e una crema protettiva? Vi sbagliate di grosso!

Ogni fashion victim che si rispetti sa bene che qualunque occasione è ottima per sfoggiare nuovi look e nuovi trend. Quindi anche il tragitto dalla tua casa vacanza, oppure dall’hotel, al mare è un ottima passerella per poter sfoggiare il giusto look da mare.

A tal proposito, come ci si veste per andare al mare? Qual è il look perfetto, che ti permetta di stare in comodità ma anche di sfoggiare tanto stile?

Oggi abbiamo le risposte a tutte le vostre domande! Anzi! Vi aiuteremo a creare un perfetto outfit da mare facendoci aiutare da lei, la regina della semplicità e dello stile.

Stiamo parlando di Alessia Marcuzzi e il suo outfit da spiaggia!

Alessia Marcuzzi al mare indossa la salopette di lino! Ecco come utilizzare un capo senza tempo!

La bella Alessia Marcuzzi, presentatrice, modella, mamma e creatrice di borse, ha pubblicato ieri sul proprio feed Instagram che la ritraeva camminare verso il mare in un outfit super trendy che non potevamo farci sfuggire. Anzi! Doveva assolutamente diventare il protagonista di una guida di stile estiva di CheDonna!

Siete curiose di sapere da cosa era composto questo famoso outfit? Ve lo spiego subito!

Alessia Marcuzzi, per il suo look da spiaggia, indossa una salopette in lino rosa cipria, abbinata ad un cappello alla pescatora color beige, un paio di ciabatte modello Birkenstock, e una borsa mare di cotone, anch’essa rosa cipria, di Marks and And Angels, la sua linea di borse e accessori 100% Made In Italy.

Il total look è molto semplice, e potremmo definirlo minal chic. La peculiarità del look è che è composto da tutti elementi che in questa estate 2021 sono super trendy, senza “cozzare” tra di loro. Anzi! La semplicità di Alessia Marcuzzi e la sua bellezza eterea e delicata conferisce al look quel tono di leggerezza, che lo rende unico e assolutamente da ricreare!

Il cappello alla pescatora è uno degli accessori più in voga della stagione estiva 2021, i colori pastello e delicati come il rosa cipria sono stati il MUST-HAVE in fatto di colori dalla scorsa primavera, le ciabatte modello Birkenstock sono quel classico che bisogna sempre avere nella scarpiera e la salopette di lino è sicuramente ritornata alla ribalta!

Quindi, che voto diamo al look da spiaggia di Alessia Marcuzzi? Un 8! Per la semplicità e l’eleganza!

Lo so! Già ho capito cosa mi volete chiedere! Volete sapere come ricreare l’outfit, giusto?

Come sempre ho la soluzione per voi! Ho selezionato una salopette in lino, che potete utilizzare sia per la città, con una t-shirt a mezza manica sotto e la vostra sneakers bianca preferita, che per il mare, nella versione di Alessia Marcuzzi!

Si tratta di una salopette di PULL & BEAR, in lino, color marrone. Costo € 29,99.

Vedete? Come sempre basta sapere cosa acquistare, come abbinarli e il gioco è fatto! Sarete delle icone di stile in un batter d’occhio!

Anche oggi termina qui la guida di stile più social e attuale di sempre, che oggi ha visto come protagonista Alessia Marcuzzi e il suo outfit da spiaggia casual chic!

Non temete, perché come sempre, noi di CheDonna, stiamo già lavorando per voi! Per darvi stile, moda e unicità!

Emanuela Cappelli