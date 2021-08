Giulia Salemi è a Ibiza! Come saranno i suoi outfit? IN o OUT?

Vi è mai capitato di osservare le star in vacanza e di notare i loro outfit non essere proprio al top? Oggi studieremo l’outfit di un’altra star in vacanza: Giulia Salemi! Ecco il suo look luccicante a Ibiza, tra amici e amore!

Abbiamo sempre avuto la concezione del fatto che le nostre influencer preferite siano delle icone di moda e che non possano mai fare degli scivoloni di stile. Come se loro e la moda fossero un pacchetto unico!

E se vi dicessi che è tutto il contrario? A volte gli outfit delle influencer, di coloro che dovrebbero creare le nuove tendenze, non sono proprio al top! Ma siamo così innamorate del personaggio e della loro personalità da non vedere con oggettività i loro outfit, finendo per ricopiare anche ciò che a volte non ci piace.

Non vi preoccupate: ci siamo noi di CheDonna che vi aiuteremo ad analizzare e studiare tutti gli outfit delle star con oggettività e un pizzico di ironia!

Siete pronte? E allora iniziamo!

Come sempre, la rubrica “gli outfit più IN e OUT delle star in vacanza” ha bisogno di una protagonista. E chi sarà la nostra di oggi? Giulia Salemi!

La bella Giulia Salemi tra trascorrendo le sue vacanze a Ibiza, con il suo amore Pierpaolo Pretelli, e dei suoi amici. È stata fotografata, ad esempio, con Aurora Ramazzotti e Paola di Benedetto, mentre trascorrevano delle ore sotto al sole cocente della “Isla”.

I due innamorati si sono conosciuti all’interno del programma Grande Fratello Vip dell’ultima edizione. All’inizio il bel Pierpaolo aveva perso la testa per Elisabetta Gregoraci, che però non aveva ricambiato lo stesso sentimento. Quasi alla fine del programma avviene l’avvicinamento tra i due. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, da allora, non si sono più staccati l’uno dall’altra.

Siamo molto felici per loro, però, sapete cosa ci interessa maggiormente? La moda, lo stile e i trend! E allora cosa avrà indossato Giulia Salemi a Ibiza da meritare una guida di stile tutta per lei? Vediamolo insieme!

L’outfit di Giulia Salemi in vacanza a Ibiza! Ecco come ricrearlo con i capi di Bershka!

Entriamo subito nel vivo della nostra guida di stile: ecco l’outfit di Giulia Salemi a Ibiza!

La bella Giulia posta sul suo feed di Instagram, cinque giorni fa, una foto che la ritrae indossare un outfit composto da un crop top luccicante color oro, un jeans mum fit a vita alta e un sandalo nero con tacco fino, ma basso.

Nell’insieme molto bello, ma mia cara Giulia, lo hanno indossato già in tantissime! E tutte nello stesso modo! Un esempio? Chiara Ferragni, Giulia De Lellis, hanno tutte indossato questo outfit, e tutte nello stesso modo!

Quindi, quale sarà il voto finale per l’outfit di Giulia Salemi a Ibiza? Io direi 7! Ci vuole un po’ di innovazione, ma non si può negare che il crop top le stava divinamente!

A proposito di crop top, sapete quanto costa? Il top è di un brand che si chiama Dan More, ed ha un costo di € 495,00. Avete letto bene! Un po’ too much non credete?

E se vi dicessi che ho la soluzione per voi, che vi permetterà di creare il vostro outfit in stile Giulia Salemi, a molto meno, e senza copiare nessuno mi credereste?

Ecco cosa ho selezionato per voi:

crop top effetto corsetto in eco pelle nero. Bershka. Costo € 19,95.

jeans mum fit. Bershka. Costo € 7,95 (in saldo).

Vedete? Nell’insieme l’effetto è molto simile a quello dell’outfit di Giulia Salemi, ma l’ecopelle del corsetto darà un accezione più strong al total outfit, che vi farà differenziare e sentire uniche! In più, spendendo pochissimo!

