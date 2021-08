Eda Yildiz è una ragazza povera, proveniente da una famiglia umile con molti sogni nel cassetto. Desidera diventare un architetto paesaggista purtroppo però la sua famiglia non può permettersi di sostenerla economicamente per raggiungere i propri obiettivi. Dopo aver perso i suoi genitori quando era giovane, questa brillante studentessa prosegue i suoi studi grazie a borse di studio.

Tuttavia, un uomo attraverserà il suo cammino e rovinerà i suoi piani. Si tratta di Serkan Bolat, un uomo facoltoso. Lui dopo averle fatto perdere la borsa di studio potrebbe farla riabilitare ma non lo fa. O perlomeno lo fa solo il cambio di qualcosa: vuole che Eda si finga la sua fidanzata per un paio di mesi. Eda, detestandolo, rifiuta. Ma solo all’inizio. In un secondo momento, infatti, cambia idea e decide di accettare l’accordo. I due cominciano a fingersi una coppia.

La serie TV turca ha conquistato anche il web e trasformato in celebrità i due protagonisti Kerem Bürsin e Hande Erçel. In particolare Bürsin è considerato il “rivale” di Can Yaman, poiché i due attori si contendono il cuore delle spettatrici. Sullo sfondo della moderna Istanbul, “Love is in the air“, racconta la storia di amore e odio dei due personaggi che, di fatto, confermano la regola secondo cui gli opposti si attraggono.

Anticipazioni Love is in the Air: nuove gelosie in arrivo per Eda e un nuovo personaggio è pronto ad entrare in scena

Nelle nuove puntate di Love is in the air arriverà una nuova protagonista che stravolgerà le dinamiche nella soap turca e soprattutto la vita di Serkan Bolat (Kerem Bursin) ed Eda Yildiz (Hande Ercel). I nostri due protagonisti si troveranno infatti ad interagire con Balca Koçak (İlayda Çevik), che subentrerà a Selin Atakan (Bige Onal) nel ruolo dell’addetta alle pubbliche relazioni dell’Art Life.

Infatti secondo le anticipazioni che già vi avevamo comunicato l’architetto Efe Akman (Ali Ersan Duru) deciderà di lasciare Istanbul per ritornare in Italia.

Prima di andarsene, l’uomo tenterà però di mettere a segno un ultimo colpo per garantire a Semiha (Ayşegül İşsever), la nonna di Eda e sua socia segreta, il controllo del 50% della holding dei Bolat. In pratica, Akman cercherà prima di comprare il 5% di Ferit (Cagri Citanak), dato che deterrà già il 45%, ma quando l’uomo rifiuterà l’offerta penserà bene di minacciare Selin.

In pratica, Efe scoprirà che è stato Kaan Karadag ( İsmail Ege Şaşmaz) a rivelare alla stampa, dopo averlo scoperto da Ferit, l’esistenza di un contratto di fidanzamento tra Eda e Serkan. Per evitare che Bolat scopra tutto quanto, la donna dovrà dunque vendergli il suo 5%, ma inaspettatamente la Atakan non si piegherà al ricatto.

Stanca delle bugie e dei sotterfugi utilizzati nell’ultimo periodo, Selin comunicherà a Serkan che ha deciso di lasciare ogni affare dell’Art Life e deciderà di cedergli anche il suo 5%. Prima di fare tutto questo, la Atakan giocherà però in attacco, svelando all’uomo della fuga di notizie, risalente a qualche mese prima, fatta scoppiare da Ferit riguardo al contratto prematrimoniale.

Da un lato Selin specificherà che anche l’avvocatessa Ceren (Melisa Döngel) e la stessa Eda erano a conoscenza della colpevolezza di Ferit, dall’altro Serkan sceglierà a sorpresa di non prendersela con nessuno, ma al tempo stesso dovrà iniziare le ricerche della nuova addetta alle pubbliche relazioni. Per i colloqui, l’uomo vorrà dunque avere Eda al suo fianco, dato che Efe – ormai partito in Italia – le avrà dato una delega per gestire il suo pacchetto azionario in attesa dall’arrivo della sua socia.