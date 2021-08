Quale look da influencer sei? Scegli il tuo look e ti dirò il tuo stile!

Qual è la tua influencer preferita? E quale stile ami di più? Scopri con noi di CheDonna qual è il tuo stile in base ai look delle tue influencer preferite. Siete pronte? Partiamo con questa guida di stile, che ti dirà la verità su di te!

Chi dice che l’abbigliamento è solo un modo per coprirsi e proteggersi dalle intemperie si sbaglia di grosso!

Noi tutti utilizziamo l’abbigliamento in generale come corazza giornaliera, per vivere la nostra vita come se ogni giorno dovessimo andare in battaglia. Perché la vita è una guerra, nella quale dobbiamo combattere con le unghie e con i denti per ottenere ciò che vogliamo e che teniamo a cuore!

Qualunque momento importante della nostra vita viene sancito dall’abbigliamento. Vi è mai capitato di ricordare di un avvenimento passato importante e ricordare perfettamente il look indossato? Ecco , questo è l’esempio chiave!

Non ci vestiamo solo per necessità. La moda è il nostro sostegno quotidiano, che mostra a chi ci sta intorno chi siamo, cosa siamo e come vogliamo essere.

Il nostro abbigliamento è lo specchio della nostra anima: riusciamo a comunicare con i nostri outfit molto di più di quello che si possa pensare. Comunichiamo attraverso l’uso dei colori i nostri stati d’animo. La psicologia dei colori parla chiaro: ad esempio il grigio viene utilizzato da persone calme ma forti, che vogliono comunicare questo senso di stabilità. Il giallo invece in genere comunica un senso di apertura, ma essendo anche molto acido come colore può significare un trauma recente.

Insomma: la moda non è solo moda, ma molto di più.

Tutto ciò per arrivare alla nostra guida di stile di oggi. Hai mai riflettuto sul fatto che potesse esserci un collegamento tra il tuo stile e quello della tua influencer preferita?

Beh, io oggi ti dico di si! Quando ci affezioniamo ad una influencer è perché in qualche modo vediamo qualcosa di noi stesse in loro. Magari nel modo di vestire, o nel modo in cui si rapportano alla vita e ai loro amici. Quindi, la nostra influencer preferita può raccontare di noi molto di più di quello che pensiamo.

E se vi dicessi un’altra cosa? Che si potrebbe capire qual è il tuo stile in fatto di moda in base alla tua influencer preferita. Mi crederesti?

E allora proviamo insieme! Diamo al via a questa guida di stile che solo per oggi si trasformerà in un TEST di personalità!

Siete pronte? Partiamo!

Quale stile sei? Ecco il test di personalità che ti dirà quale è il tuo vero stile in base alla tua influencer preferita!

Ho selezionato per voi tre influencer molto famose e amate in tutto il mondo. Sono molto diverse tra loro, e per questo motivo è facile prediligere l’una al posto dell’altra.

Iniziamo:

Chiara Ferragni. È molto amata in Italia ma soprattutto all’estero. È una donna esuberante e piena d’energia. Ama stare con la famiglia ma trova sempre del tempo per passare momenti di qualità con gli amici. Ha saputo crearsi da sola quando era ancora una teenagers, come donna e come imprenditrice. Il suo stile è colorato, composto spesso da abitini con gonne larghe e accessori che spezzano il suo look.

Bella Hadid. Una delle top model più richieste del mondo intero. Apparentemente fredda e distaccata. Uno stile unico: al limite tra il classico e lo street wear. La sua apparenza glaciale è solo uno scudo protettivo: ha un rapporto molto forte con tutta la sua famiglia, soprattutto con la sorella minore Gigi , anche lei top model. Ogni momento è buono per trascorrere del tempo nella sua casa lontano dalla città, con la famiglia, la terra e gli animali.

Giulia de Lellis. Era solo una giovane ragazza che amava la moda alla follia quando la sua carriera, e la vita amorosa, ha spiccato il volo con la partecipazione al programma Mediaset Uomini & Donne. La storia con il tronista Andrea D'amante non è andata a buon termine, ma la sua carriera si. È una delle influencer italiane più richieste e adesso è anche conduttrice televisiva. Il suo stile possiamo definirlo trendy: se una tendenza sta per prendere piede, lei la ha già indossata. Attenta alle mode, Giulia de Lellis è l'amica che tutte vorremmo avere, per poter correre da lei ogni qual volta ci serve un consiglio di stile!

Avete letto bene? In quale influencer vi rispecchiate di più? Avete deciso? Ecco le risposte:

Se avete scelto Chiara Ferragni il vostro stile è romantico! Amate le fantasie e i colori. Osate con gli abbinamenti e non avete paura di usare gli accessori. Anzi! Pensate che più accessori avete più il vostro outfit sarà al top! Se la vostra scelta è ricaduta su Bella Hadid vuol dire che il vostro stile è Hype! Amate lo street style, le sneakers e i crop top. Ma quando potete indossate il vostro completo in stile androgino. Perché siete delle donne forti e combattenti fuori, ma dentro il vostro cuore è dolce e amorevole! Avete scelto Giulia De Lellis? Be, allora voi si che siete delle fashion victim. Amate la moda come non mai e non potete farvi sfuggire nessun trend del momento. Anzi, siete voi che date il via alle tendenze!

Vi siete rispecchiate nella vostra influencer preferita? Non avevo dubbi!

La moda e la nostra personalità vanno di pari passo, e per questo motivo noi, amanti della moda, andremo sempre avanti, cambiando e provando tutti i nuovi trend! Per essere sempre al top!

Lo so! Sono triste anche io! Perché termina qui la guida di stile di oggi, che più che guida di stile era un test di personalità!

Ti sei divertita? E allora ci rivediamo qui domani. Stesso posto stessa ora, per divertirci insieme, con le guide di stile più trendy di tutto il web!

Emanuela Cappelli