Orecchini con logo: la tendenza delle modelle da seguire per essere cool

Gli orecchini con logo piacciono perché si evidenzia la firma importante, durano a lungo, sembrano più costosi di quanto siano in realtà e sono perfetti per le storie di Instagram. Scopriamo i modelli più nuovi ed accattivanti dell’estate.

Molte donne preferiscono comprare capi ed accessori firmati senza mostrare la marca sia per essere più sobrie che per avere un “low profilo”. Nel caso degli orecchini firmati però si può fare un’eccezione perché sono davvero irresistibili! Scopriamo i migliori dell’estate visti sulle modelle più famose del mondo.

Gli orecchini con logo più chic del momento

Hermes propone il modello più di classe per via del logo “H” in metallo laccato e la finitura placcata oro. Gli orecchini “Pop H” sono disponibili in ben sette diverse colorazioni e costano 360 euro. Possono essere abbinati sia ad outfit eleganti che casual, il consiglio è quello di non toglierli – quasi – mai. Versace ha riproposto sia negli abiti che negli accessori un mood anni Ottanta che è andato letteralmente a ruba. Gli orecchini smaltati a contrasto color nero sono piccoli ed hanno l’iconica Medusa della maison (270 euro). Essendo appariscenti, è bene indossarli con look sobri e, possibilmente, con collana o bracciale coordinati Valentino punta sul Vlogo signature in metallo e cristalli al prezzo di 150 euro. Possono essere sia in oro rosa che in oro giallo (foto seguente) e la bella figura è garantita. In questo caso bisogna puntare su un abito romantico e molto femminile per enfatizzare un gioiello dal richiamo retrò. Torniamo in Francia con l’idea di Balenciaga. Il modello a bottone “BB XS” si trova in vendita anche su MyTheresa e con la forma giovane e d’impatto conquistano le più giovani. Si vuol rendere omaggio allo stile di Demna Gvasalia, sono realizzati in ottone, bagnati in oro e costano 250 euro.

Altra idea è quella di Dior con gli orecchini CD Navy in metallo con finitura dorata opaca. Costano 420 euro ma l’azienda ne ha svariati sul sito ufficiale, con perline, brillantini, con metallo nero e bianco. C’è solo l’imbarazzo della scelta.

Silvia Zanchi