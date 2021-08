Andrea Zenga non ha potuto fare a meno di mostrare tutta la sua delusione e Gigi D’Alessio è pronto a diventare di nuovo papà.

Andrea Zenga pensava, o sperava, di poter passare una bella serata rilassante insieme a Rosalinda Cannavò, guardando un film in tv. Purtroppo però così non è stato in quanto l’attrice gli ha “rovinato i piani”, commentando ogni singola scena della pellicola che avevano scelto di vedere. La Cannavò ha ammesso che non è facile guardare un film con lei, in quanto essendo un’attrice tende a criticare il tutto con attenzione. Peccato però per Andrea che ha seguito la “recensione” del lavoro e non il film in se per sé. Per questo motivo non poteva non essere il protagonista del TG Pettegola di oggi, ma attenzione perché le news del giorno non sono di certo finite qua.

Da Andrea Zenga alla nuova paternità di Gigi D’Alessio: tutte le news del 4 agosto

Da Andrea Zenga passiamo a Gigi D’Alessio. Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha annunciato che il cantante è pronto a diventare padre per la quinta volta. La sua nuova compagna, infatti, è il dolce attesa e dovrebbe partorire in autunno, ma lui non è l’unico ad aver voltato pagina. Anche Anna Tatangelo ha trovato un nuovo amore con cui è stata beccata al mare.

LEGGI ANCHE –> Barbara d’Urso, romantica dichiarazione per Lui: “Continui a rendermi felice”

Anche Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, sembrerebbe aver trovato l’amore. L’hairstylist, dopo aver smentito le recenti dichiarazioni di Ambra Lombardo, ha annunciato che c’è qualcuno nel suo cuore, ma chi sarà mai la fortunata?

Ignazio Moser, invece, è il protagonista della prossima notizia. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha pagato un conto salatissimo dopo aver pranzato in un locale spagnolo. La cifra è da far girare la testa!

LEGGI ANCHE –> Ascolti tv 3 agosto 2021: deludono tutti, consolazione per Mediaset

Per ultime, ma non per importanza, ci sono le recenti indiscrezioni sull’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il cast è stato stravolto e grosse novità attendono il pubblico del piccolo schermo durante l’edizione prevista per settembre.