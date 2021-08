Mr Rain è un noto rapper e produttore discografico. Scopriamo tutto ciò che lo riguarda, passando dalla carriera e dalla tanto discussa vita privata.

Mr Rain, il cui vero nome è Mattia Balardi è un rapper divenuto famoso negli ultimi anni grazie a due brani che lo hanno reso noto al pubblico e a dei gossip che sono girati su una sua possibile relazione con un personaggio del mondo dello spettacolo.. La sua carriera musicale è nata invece molto prima e, tra le altre cose, conta anche la partecipazione ai casting del famoso programma di X Factor.

Ma chi è davvero questo rapper così misterioso? Conosciamolo meglio, passando dalle sue canzoni al privato che l’artista cerca di tenere sempre ben lontano dai riflettori.

Mr Rain: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Nome: Mattia Blardi

Data di nascita: 19 Novembre 1991

Luogo di nascita: Desenzano del Garda

Età: 29

Altezza: /

Peso: /

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: Rapper e produttore

Titolo di studio: /

Account social: Instagram @mrrainofficial

Sito web: /

Appassionato di musica fin da piccolo, Mr Rain ha iniziato la sua carriera musicale nel 2009, iniziando a scrivere le sue prime canzoni ed usando lo pseudonimo con cui tutti lo conosciamo. Nel 2011 ha autoprodotto il suo primo mixtape dal titolo Time 2 Eat. In seguito, dopo due anni, ha partecipato ai casting della settima edizione del famoso programma X Factor, decidendo però di abbandonare il percorso dopo essere stato ripescato in seguito all’eliminazione.

Il 2014 è stato l’anno del suo primo tour, durante il quale ha avuto modo di esibirsi in diverse città italiane aprendo i concerti per noti artisti come Fedez, Emis Killa, Fabri Fibra e Salmo. Nel 2015 Mr Rain è riuscito ad autoprodurre il suo primo disco ufficiale dal titolo Memories. Al suo interno, l’ormai famoso brano Carillon che lo ha portato a milioni di visualizzazioni su youtube.

Un brano che lo ha spinto anche ad un successo che ad oggi non si è più fermato e che è proseguito con brani importanti come “Anche i grandi piangono” e “Ipernova”.

Il 2018 è stato l’anno di Butterfly Effetct, altro disco di grande successo al quale nel 2021 è seguito Petrichor. Mr Rain è noto anche per le collaborazioni importanti che ha avuto prima con Annalisa e poi, tra gli altri, con J-Ax.

Mr Rain: fidanzata e storia presunta con Elisabetta Gregoraci

Come già anticipato, Mr Rain sembra essere piuttosto riservato sulla sua vita privata, motivo per cui non si sa se al momento è impegnato in una relazione. In passato, però, il suo nome è stato associato in modo forte a quello di Elisabetta Gregoraci. Una notizia che ai tempi fece un certo scalpore.

Tutto è nato quando la Gregoraci, ai tempi all’interno della casa del Grande Fratello Vip, era stata destinataria di un aereo che riportava uno striscione con sopra il testo di una sua canzone.

Ai tempi, quindi, i media fecero due più due, iniziando a parlare di una loro presunta storia. Come la stessa Gregoraci ha puntualizzato a Battiti Live, però, tra i due non c’è mai stato niente se non il fatto che lei è da sempre una sua fan. L’aereo ai tempi era stato infatti inviato dal suo compagno di allora, Stefano Coletti. Nessuna storia tra i due, quindi.

Mr Rain: le canzoni più importanti

Che Mr Rain piaccia sopratutto per i testi delle sue canzoni è ormai più che ovvio. E tra tutte, quelle sicuramente più amate a parte Carillon sono 9.3 e fiori di Chernobyl il cui testo è quello a seguire.

Fiori di Chernobyl (Mr. Rain)

La libertà spaventa più di una prigione

E tutti cercano qualcuno per cui liberarsi

L’odio uccide, forse è vero come dicono

Ma so che è da un veleno che nasce un antidoto

Vieni con me, la strada giusta la troviamo

Solo quando ci perdiamo e restiamo da soli

Perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori

Anche a Chernobyl ora crescono i fiori

Portami in alto come gli aeroplani

Saltiamo insieme, vieni con me

Anche se ci hanno spezzato le ali

Cammineremo sopra queste nuvole

Passeranno questi temporali

Anche se sarà difficile

Sarà un giorno migliore domani

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso

Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso

È un armatura cresciuta col tempo

Ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore di noi

Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro

Sentire cosa provo, capire cosa sento

Non conta la destinazione, ma il tragitto

Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio

Fa più rumore il tuo silenzio che le urla della gente

Un albero che cade, che una foresta intera che cresce

Tengo i miei sogni nascosti dietro alle palpebre

Siamo fiori cresciuti dalle lacrime

Sei tutte quelle cose che non riesco mai a dire

Troverai un posto migliore un passo dopo la fine

Cammineremo a piedi nudi sopra queste spine

Diventando forti per smettere di soffrire

Portami in alto come gli aeroplani

Saltiamo insieme, vieni con me

Anche se ci hanno spezzato le ali

Cammineremo sopra queste nuvole

Passeranno questi temporali

Anche se sarà difficile

Sarà un giorno migliore domani

Se questa notte piove dietro le tue palpebre

Sarò al tuo fianco quando è l’ora di combattere

Portami con te

Ti porterò con me

Tu mi hai insegnato che se cado è per rinascere

Che un uomo è forte quando impara ad esser fragile

Portami con te

Ti porterò con me

Portami con te (portami in alto come gli aeroplani)

Ti porterò con me (saltiamo insieme, vieni con me)

Portami con te (anche se ci hanno spezzato le al)

Ti porterò con me (cammineremo sopra queste nuvole)

Passeranno questi temporali

Anche se sarà difficile

Sarà un giorno migliore domani

Anche per te

Mr Rain: cosa fa oggi

Ad oggi, Mr. Rain continua ovviamente a cantare e ad emozionare tutti. Ne è un esempio la recente esibizione avvenuta sul palco di Battiti Live dove cantando Meteoriti e Fiori di Cherobyl è riuscito ad emozionare tutti mettendo insieme rap e pop.

Un’esibizione che lo ha reso ancor più noto e che ha fatto apprezzare più che mai la sua bravura come artista e come autore di testi che risultano sempre riflessivi e profondi, rendendolo uno dei rapper più apprezzati del momento.