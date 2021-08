Love is in the air: Serkan, la sorpresa su Eda. Cambia tutto

Nuove anticipazioni del giorno su Love is in the air, ecco cosa succederà nelle prossime puntate: cambia tutto

Eda Yildiz è una ragazza povera, proveniente da una famiglia umile con molti sogni nel cassetto. Desidera diventare un architetto paesaggista purtroppo però la sua famiglia non può permettersi di sostenerla economicamente per raggiungere i propri obiettivi. Dopo aver perso i suoi genitori quando era giovane, questa brillante studentessa prosegue i suoi studi grazie a borse di studio.

Tuttavia, un uomo attraverserà il suo cammino e rovinerà i suoi piani. Si tratta di Serkan Bolat, un uomo facoltoso. Lui dopo averle fatto perdere la borsa di studio potrebbe farla riabilitare ma non lo fa. O perlomeno lo fa solo il cambio di qualcosa: vuole che Eda si finga la sua fidanzata per un paio di mesi. Eda, detestandolo, rifiuta. Ma solo all’inizio. In un secondo momento, infatti, cambia idea e decide di accettare l’accordo. I due cominciano a fingersi una coppia.

La serie TV turca ha conquistato anche il web e trasformato in celebrità i due protagonisti Kerem Bürsin e Hande Erçel. In particolare Bürsin è considerato il “rivale” di Can Yaman, poiché i due attori si contendono il cuore delle spettatrici. Sullo sfondo della moderna Istanbul, “Love is in the air“, racconta la storia di amore e odio dei due personaggi che, di fatto, confermano la regola secondo cui gli opposti si attraggono.

Love is in the air, anticipazioni della nuova puntata in onda su Canale 5

Nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, gli architetti Engin Sezgin (Anıl İlter) e Pırıl Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu) prenderanno una decisione piuttosto importante sulla loro relazione. I due decideranno infatti di andare a convivere, ma presto sorgeranno i primi problemi che porteranno Serkan Bolat (Kerem Bursin) a scoprire qualcosa di estremamente importante su Eda Yildiz (Hande Ercel).

Tutto inizierà nel momento in cui, in una determinata notte, Engin svelerà a Piril che ha parlato a sua madre del rapporto che è nato tra di loro. Come facilmente prevedibile, la donna sarà particolarmente scossa dall’affermazione del proprio compagno, tant’è che gli farà presente che si erano ripromessi di mantenere segreto il fidanzamento ancora per un po’.

Tuttavia, Engin non vorrà più saperne di mantenere il mistero sul fatto che ama Piril. Quest’ultima dovrà quindi accettare l’idea che, da lì a qualche giorno, il compagno le presenterà ufficialmente la “suocera”. La rossa si farà però prendere dal panico e la situazione assumerà dei toni decisamente comici.