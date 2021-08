By

Ascolti tv del 2 agosto 2021: la Rai supera ancora Mediaset con oltre 2 milioni di telespettatori per The Help. A secondo posto si piazza il Circolo degli anelli con il 9,07% si share.

Ieri sera siete stati seduti sul divano a guardare la tv e ora vi state chiedendo qual è il programma che ha avuto più successo? La risposta arriva come sempre dai dati Auditel!

Sui canali Rai sono andati in onda The Help (Rai 1), Olimpiadi Tokyo 2020 – Il Circolo degli anelli (Rai 2), Report (Rai 3).

Le reti Mediaset ci hanno fatto compagnia con Terapia di coppia per amanti (Canale 5), Freedom oltre il confine (Italia 1) e Controcorrente (Rete 4).

La fascia d’ascolto di prima serata è da sempre quella più ambita. Gli addetti ai lavori non possono fare a meno, il giorno dopo la messa in onda di un programma, film e serie tv, di analizzare i dati Auditel, che dicono tanto sul gradimento del pubblico da casa. E’ una battaglia a colpi di share!

Nella prima serata di domenica 1 agosto la Rai ha battuto Mediaset con il film di Alessandro Siani ‘Si accettano miracoli‘.

Ascolti tv 2 agosto 2021: le Olimpiadi premiano la Rai!

Il racconto delle imprese dei nostri atleti a Tokyo è un grande successo per la Rai! La conquista dell’argento a corpo libero di Vanessa Ferrari è stato l’argomento di primo piano del programma d’approfondimento sportivo andato in onda ieri su Rai 2! E’ boom di ascolti per il ‘Circolo degli anelli’.

Ecco i dati Auditel della prima serata di ieri. Scopri chi ha conquistato lo share più alto!

The Help (Rai 1) – Ha tenuto incollati alla tv 2.564.000 spettatori (16,36% di share).

– Ha tenuto incollati alla tv 2.564.000 spettatori (16,36% di share). Olimpiadi Tokyo 2020 – Il Circolo degli anelli (Rai 2) – E’ stato seguito da 1.416.000 spettatori, con uno share del 9,07%

(Rai 2) – E’ stato seguito da 1.416.000 spettatori, con uno share del 9,07% Report (Rai 3) – La puntata di ieri sera del programma di inchieste giornalistiche condotto da Sigfrido Ranucci è stata seguita da 1.095.000 telespettatori, pari al 6,30% di share.

– La puntata di ieri sera del programma di inchieste giornalistiche condotto da Sigfrido Ranucci è stata seguita da 1.095.000 telespettatori, pari al 6,30% di share. Terapia di coppia per amanti (Canale 5) – Il film del 2017 con la regia di Alessio Maria Federici ha tenuto incollati alla tv 1.404.000 telespettatori (8,23%). Nel cast: Ambra Angiolini, Pietro Sermonti e Sergio Rubini.

(Canale 5) – Il film del 2017 con la regia di Alessio Maria Federici ha tenuto incollati alla tv 1.404.000 telespettatori (8,23%). Nel cast: Ambra Angiolini, Pietro Sermonti e Sergio Rubini. Freedom oltre il confine (Italia 1) – Il programma televisivo condotto dal giornalista Roberto Giacobbo, ci porta in viaggio alla ricerca delle conoscenza, cercando di andare sempre ‘oltre il confine’ per scoprire l’ignoto. La puntata di ieri è stata seguita da 709.000 telespettatori (3.83% si share)

(Italia 1) – Il programma televisivo condotto dal giornalista Roberto Giacobbo, ci porta in viaggio alla ricerca delle conoscenza, cercando di andare sempre ‘oltre il confine’ per scoprire l’ignoto. La puntata di ieri è stata seguita da 709.000 telespettatori (3.83% si share) Controcorrente (Rete 4) – Il programma condotto da Veronica Gentili ha informato 855.000 persone, pari al 5.4% di share.

(Rete 4) – Il programma condotto da Veronica Gentili ha informato 855.000 persone, pari al 5.4% di share. Il Socio (La7) – Il film con Tom Cruise ha tenuto incollati alla tv 475.000 persone (3,23% di share).

(La7) – Il film con Tom Cruise ha tenuto incollati alla tv 475.000 persone (3,23% di share). Gomorra – La serie (Tv8) è stata vista da 555.000 telespettatori, share 3,25%.

(Tv8) è stata vista da 555.000 telespettatori, share 3,25%. Lara Croft: Tomb Raider – La Culla Della Vita (Nove) – Il film ha registrato 331.000 telespettatori, share 2%.

La Rai, per il secondo giorno consecutivo, porta a casa lo share più alto e stacca Mediaset. Nei prossimi giorni, in base ai dati, si capirà se il successo è destinato a durare.